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美國總統大選進入開票階段，對此台北市議員趙怡翔表示，從目前從計票趨勢來看，川普不但贏面極大，也可能首度贏得全國普選票，同時共和黨在參、眾議院皆形成領先趨勢，未來共和黨全面執政的可能性頗高，美國變得更加偉大，勢必對台灣有利，同時也要讓美國朋友清楚，台灣變得更加堅強，也當符合美國利益。趙怡翔表示，美國大選來到尾聲，目前從計票趨勢來看，川普不但贏面極大，也可能首度贏得全國普選票。同時共和黨在參、眾議院皆形成領先趨勢，未來共和黨全面執政的可能性頗高。趙怡翔表示，美國民調在2016、2020年失準，顯然今年也不意外，川普支持群眾的熱情未被反應在其中。依據美國《憲法》，川普不得再次連任，因此未來4年，勢必會積極貫徹對關稅、經濟、能源及外交的主張，這都是台灣必須面對的挑戰，以及掌握的機會。最後趙怡翔也說，美國變得更加偉大，勢必對台灣有利，同時也要讓美國朋友清楚，台灣變得更加堅強，也當符合美國利益。