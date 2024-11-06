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▲李佳穎已經挺過辛苦的懷孕過程，順利生下寶寶。（圖／李佳穎IG）

41歲李佳穎生了！她今（6）日曬出母子合照，在臉書甜蜜報喜，「我會努力做你的好媽媽，健康快樂長大就好喔！」許多粉絲都湧入留言祝福。李佳穎在臉書報喜，「我會努力做你的好媽媽，健康快樂長大哦！」也不忘感謝醫護人員這段時間的照顧，以及替她接生的醫師，「讓我和寶寶平安健康見面了，這天⋯終於等到了！母子均安，一見鍾情，媽媽有你，初戀了。」事實上，李佳穎在2022年底就很積極做試管嬰兒，終於在今年2月懷上寶寶，期間她仍然有在工作，有次出差到日本遇到大量出血，讓她緊張返台就醫，臥床安胎了2個多月，一直到狀況都穩定了才敢公開喜訊。李佳穎的老公是小她9歲的羊肉爐小開「阿力」，去年阿力在日本單膝下跪求婚，讓李佳穎感動噴淚，不過阿力的前女友正是李佳穎的好友鮪魚（徐瑋吟），當時兩人戀情曝光，被傳出兩女為愛撕破臉，但李佳穎解釋，是透過朋友介紹才認識阿力，並沒有無縫接軌一說，且兩人生日剛好同一天，個性非常合。阿力也不只經營羊肉爐名店，父親楊全彬是上櫃公司創辦人，公司市值約30億台幣，財力驚人，當時李佳穎在頻道中分享懷孕喜訊時，也很感謝公公照顧。