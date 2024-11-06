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▲美國網友稍早在公鹿明星後衛Damian Lillard的貼文下方留言，並寫下：「我們需要趕緊把Doc Rivers給換掉。」Lillard也做出回覆。（圖／取自Lillard個人社群）

NBA美國職籃密爾瓦基公鹿昨（5）日在客場以114：116不敵克里夫蘭騎士，吞下本季第6敗，開季至今1勝6敗的戰績相當慘澹，不少公鹿球迷也開始坐不住，甚至有球迷喊出要球隊撤換主帥「老河流」Doc Rivers，認為他已經不適任總教練一職。而稍早則有網友在公鹿明星後衛Damian Lillard的貼文下方留言，並寫下：密爾瓦基公鹿在賽季首戰以124：109擊敗費城76人之後，卻接連遭遇敗仗，目前球隊已吞下一波6連敗，而稍早則有公鹿隊的球迷，在明星後衛「小李」Damian Lillard的貼文下方留言，並寫下：「我們需要趕緊把Doc Rivers給換掉。」Lillard後續也親自做出回覆，並表示：「。」而根據美媒的統計，NBA自從1970年以來，，而且這12支隊裡，有5支勝率不足5成，且沒有球隊勝場數超過47場。談到這樣的困境，公鹿主帥Doc Rivers昨日受訪時表示：「。球隊目前的氛圍非常積極，我覺得大家情緒澎湃，沒有人想輸球。」「接下來我們有幾場硬仗，但要一場一場地贏下來，我們之後贏個3、4場，然後數據會顯示，如果之後戰績是5勝6負，就有80%的機率打進季後賽，對吧？。」Doc Rivers如此表示。