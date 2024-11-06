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▲市議員林祈烽與施志昌要求，台中市應比照北北桃，騎乘YouBike強制納保。（圖／台中市議員林祈烽提供，2024.11.06）

台中市有民眾騎YouBike2.0E到望高寮，下坡時未控制好速度，自摔受傷，卻未事先上網登錄投保微笑單車傷害險，導致無法理賠。市議員林祈烽與施志昌要求，面對公共自行車事故頻傳，台中應比照北北桃強制全數納保，保障民眾騎乘安全。交通局長葉昭甫說，目前納保比例有8成，是否跟進北北桃未納保即無法租借的作法，將持續研議。望高寮是知名看夜景的地點，有「台中版函館夜景」的美譽，吸引許多外地人上大肚台地欣賞萬家燈火，也是情侶約會的浪漫勝地，然而沿途多彎路與坡道，稍不注意就容易出車禍。台中市議員林祈烽與施志昌今（6）日在市議會交通地政業務質詢時共同提出，目前台中市YouBike 2.0公共自行車租賃站數已達1,443站，面對公共自行車事故頻傳，應比照北北桃三市強制民眾全數納保，保障民眾騎乘安全。林祈烽指出，台中市前年公共自行車傷害險申請件數為23件，去年倍增至45件，但截至今年7月底，市民上網登錄投保公共自行車傷害險的比例僅有79%。市府必須設法提升投保比例，尤其是YouBike 2.0E電輔車速度較快，台北市、新北市及桃園市都直接規定，自行車騎士若未投保公共自行車傷害險，就無法租借2.0E電輔車，台中市政府交通局卻始終看不見具體的強制作為，明顯漠視台中人的自行車行車安全。林祈烽主張獎懲並行，可研議比照北北桃實施違規記點制度，一年內累積3點停權14天、7點停權1年，酒後騎乘或吸食毒品者則會被停權2年，且在全國各縣市都無法租借YouBike。交通局局長葉昭甫說，市府持續觀察3市違規記點制度的執行狀況，會考慮跟進；傷害險的部分會針對原有會員有持續宣導，新加入會員亦正面表列鼓勵登錄個資納保，針對未納保無法租借的部分，因民眾看法意見不一，尚在持續研議中。