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美國總統大選開票作業正如火如荼進行，美國白宮證實總統拜登這兩天並無公開行程，將與幕僚待在白宮府邸觀看最新戰況，確定缺席自己的副手賀錦麗在母校霍華德大學的開票派對，第一夫人吉兒則因身穿大紅色西裝、金色高跟鞋出面投票，被質疑穿「共和黨紅+川普金」表態不滿賀錦麗。民主黨總統候選人賀錦麗選擇華府歷史悠久的黑人大學、自己的政治生涯起點霍華德大學（Howard University）觀看開票，不過現任總統拜登卻並未前往現場一同觀看，而是選擇與第一夫人吉兒及資深幕僚在白宮官邸接收最新選情回報。根據《華郵》、《CNN》報導，白宮發布的最新行程顯示，拜登過去兩天都待在德拉瓦州私人住所，選舉日則無公開行程，知情人士稱拜登至今仍堅持自己在白人選民、勞工階層中擁有穩固支持度，而這是他在上屆選舉擊敗川普的主力，甚至稱若不是自己2016年民主黨初選退讓給希拉蕊，川普根本不會有機會入主白宮。至於當被問到是否會擔心賀錦麗敗選，民主黨會將敗選責任歸咎於他，白宮資深官員則表示，拜登本人更擔憂的是川普當選的結果對國家帶來的影響。與此同時，第一夫人吉兒·拜登在投票日當天現身投票所，身上還穿著向來被視為共和黨招牌顏色的大紅套裝，腳上的高跟鞋又是川普熱衷使用的高調金色，不少輿論就猜測這是否意味著投票給川普的可能，有網友更揶揄拜登夫婦被民主黨惹毛，「她知道自己在做什麼」、「民主黨背刺」。