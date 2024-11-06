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▲卜女士感謝中醫大附醫質子治療中心團隊治療，讓她重獲健康。（圖／中醫大附醫提供）

台中76歲卜女士，半年來體重急遽下降，且時感呼吸困難。今年七月至中醫大附醫心臟外科就醫檢查，發現心臟長出約6公分腫瘤，影響血液循環導致心悸、胸悶、呼吸困難等症狀，手術切除腫瘤化驗顯示，卜女士罹患心臟外科醫師吳佳穎表示，心臟腫瘤盛行率約在萬分之一，惡性率是四分之一，心臟惡性軟組織肉瘤早期大多無明顯症狀，到晚期可能會出現胸痛、呼吸急促、心悸、心跳不規則或腿部和腹部水腫等情形，這也使得心臟腫瘤治療極具挑戰性。以卜女士為例，由於腫瘤位置特殊，手術無法完全切除，家人擔心傳統化學治療，以及放射線治療副作用會讓她的身體無法負荷。為此，在趙坤山院長與醫療團隊的評估建議下，接受本院今年七月正式啟用的中部首座質子治療中心，以全球最新的質子設備(Varian ProBeam®360系統)治療。質子治療中心趙坤山院長說明，團隊運用質子治療適用位於敏感區域或靠近重要器官的腫瘤優勢，精準治療心臟腫瘤。在治療過程中，團隊每日監測及追蹤照射過程反應及副作用，並給予專業照護及陪伴，卜女士於門診接受每日30分鐘的治療、無需住院，大約1.5個月後順利完成30次的質子治療，心臟功能恢復良好，癌細胞也消失了。質子治療中心說明，質子治療是一種先進的粒子射線治療，相較於傳統放射線治療(X射線)，質子射線猶如深水炸彈，能將能量精確集中在腫瘤上，避免周圍正常組織傷害，降低治療副作用並增加癌症控制率。術後卜女士感激地說，原本擔心自己的年紀大，身體無法承受這些癌症治療，沒想到治療期間，幾乎沒有不舒服症狀，讓她有信心、有勇氣面對癌症，重獲新生。