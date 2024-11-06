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近來電費漲不停，北捷總經理黃清信坦言「漲票價只是時間問題」，台中市只有一條捷運，經營早已年年虧損，市議員擔心中捷將把成本轉嫁消費者、跟進北捷調漲票價。中捷董事長顏邦傑表示，中捷目前不會調漲票價，5間捷運公司已聯合發文給行政院，希望台電有優惠專案，但台電沒回覆。台中市議員林昊佑、黃佳恬今（6）日在市議會交通地政委員會聯合質詢時指出，北捷總經理黃清信坦言近3年成本暴增，電價累計漲幅高達75％，增加近14億元營運成本，「漲票價只是時間問題」。中捷本身就虧損，電費又上揚，2022年漲30%、2023年漲12%，2024年還在漲，營運不佳又面對持續電費上揚，成本會轉嫁通勤族嗎？顏邦傑答詢時表示，中捷電費今年5月漲14%、10月漲14%，前年電費7600多萬、去年超過9000萬，今年則超過1億元。全台灣5家捷運公司已聯合發文行政院，強調大眾運輸成本以電力為主，希望台電有優惠專案，但台電沒回覆。他表示中捷「目前沒有調漲票價的計畫」，林昊佑則要求中捷要繼續撐住。