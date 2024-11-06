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▲六月（右）和李易（左）破除婚變傳言，感情升溫。（圖／傳軒媒體提供）

▲六月和李易才剛結束二度蜜月。（圖／翻攝自六月Threads）

李易、六月結婚多年，但日前頻傳婚變，今（6）日兩人出席明星羽球賽，在現場被拱親親，之前他們到峇里島二度蜜月，破除婚變傳言，六月近來積極健身，狀態相當不錯，她吐槽因為李易每天都在看年輕妹妹的照片，笑說早上才剛跟李易去基隆吃早餐，因為她最近狀態太好，老闆娘以為她是李易的「小三」，還不敢正眼看她，後來得知「真實身分」鬆一口氣。六月和李易今出席明星羽球「憂敗盃」賽事，在現場親親破除婚變傳聞，之前很多網友給婚姻上的建議，六月看了也決定跨出那一步，過去只吃住家附近早餐店的她，現在會跟著李易到處吃美食，今天才跟李易到基隆吃早餐，因爲裝扮太年輕，老闆娘一度以為李易這麼大膽帶小三出門，後來得知她是「正宮」才鬆口氣讓他們免單，相當逗趣。六月笑說現在兒子很會吃醋，只要李易親她，兒子就會說「擦掉」，或是正當她和兒子玩得開心，李易突然進房間，還會被叫「滾出去」，李易則無奈說已經習慣了，小孩只有想買東西又被媽媽打槍的時候會找他。