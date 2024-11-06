2025台、澳消防公益月曆今天首度亮相。內政部消防署提及，台灣消防員接受澳洲昆士蘭州貿易暨投資辦事處邀請，遠赴澳洲黃金海岸，與當地消防員合作拍攝的「2025消防公益月曆」，民眾若想購買，可到官網或直接到蝦皮購買。
消防署上午舉辦「2025台、澳消防月曆」發表記者會，包括澳大利亞昆士蘭州貿易暨投資辦事處代表費裘娜（Juna Ferrett）、消防署長蕭煥章、雙北市和基隆市消防局代表共襄盛舉。
這次台、澳消防公益月曆的主角，分別由6名台灣消防員和6名澳洲消防員擔任，在火場中分持水帶、斧頭和各式裝備，展現他們在日常工作中和火神奮戰的身影和辛勞。
消防署長蕭煥章表示，澳洲昆士蘭州貿易暨投資辦事處自108年起，多次邀請澳洲消防員來台進行防救災及市政議題進行交流；為能深入瞭解澳洲消防工作現況，辦事處在今年3月邀請6位擔任第一線執行救災及指揮任務的台灣消防員，赴澳進行裝備器材、體能及救災經驗等交流。
蕭煥章表示，消防署與澳洲昆士蘭州貿易暨投資辦事處已陸續數年的合作，今年特別攜手投入公益，共同拍攝及發行消防形象月曆，為防救災交流面向增添趣味及社會意義。期望未來藉由積極多邊交流，深化台澳友好情誼，延續臺澳防災及消防救災的實務工作，為救援任務注入更多量能，守護民眾生命與財產安全。
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這次台、澳消防公益月曆的主角，分別由6名台灣消防員和6名澳洲消防員擔任，在火場中分持水帶、斧頭和各式裝備，展現他們在日常工作中和火神奮戰的身影和辛勞。
消防署長蕭煥章表示，澳洲昆士蘭州貿易暨投資辦事處自108年起，多次邀請澳洲消防員來台進行防救災及市政議題進行交流；為能深入瞭解澳洲消防工作現況，辦事處在今年3月邀請6位擔任第一線執行救災及指揮任務的台灣消防員，赴澳進行裝備器材、體能及救災經驗等交流。
蕭煥章表示，消防署與澳洲昆士蘭州貿易暨投資辦事處已陸續數年的合作，今年特別攜手投入公益，共同拍攝及發行消防形象月曆，為防救災交流面向增添趣味及社會意義。期望未來藉由積極多邊交流，深化台澳友好情誼，延續臺澳防災及消防救災的實務工作，為救援任務注入更多量能，守護民眾生命與財產安全。