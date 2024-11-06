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2024美國大選結果底定，共和黨川普（Donald Trump）偕副手范斯（J.D. Vance）已拿下277張選舉人票，突破當選門檻，擊敗民主黨賀錦麗（Kamala Harris）跟華茲（Tim Walz），且川普贏得堪稱漂亮。學者分析，賀錦麗如果早1個月取代拜登參選可能還有贏面，但換將後因自身表現不佳導致蜜月期短、拜登執政包袱等影響下，又捨棄了關鍵19票選舉人票的賓州副手人選，恐怕太過大意。川普突破當選門檻，篤定重返白宮。淡江大學國際事務與戰略研究所教授李大中接受《NOWnews 今日新聞》採訪時分析，這次美國大選從6月底開始有幾個關鍵事件，首先是6月28日辯論會，拜登神智不清的表現；接著是7月13日川普遭槍擊，留下英勇領導人的經典畫面。這兩件事的效應，不但鞏固了川普的支持者，更讓民主黨直接逼退拜登，改推賀錦麗。李大中說，賀錦麗初接棒在民主黨代表大會終於拉抬選舉動能，這波動能也維持到9月初，但從10月初聲勢就慢慢滑落。他認為，賀錦麗逐漸「蒸發」的主要原因，還是賀錦麗的自身表現不佳，包括不太願意接受媒體專訪，讓人覺得她對國政不夠熟悉、治國經驗不足。接受福斯新聞的專訪時，也慘被修理。此外，當川普爆發波多黎各是「漂浮的垃圾島」大失言之後，民主黨非但沒能利用這個加分機會大肆反擊，回應過於保守；隨後，拜登稱川普支持者是「垃圾」的言論，反而甚囂塵上。除了經濟跟非法移民問題，民主黨在原本比較偏左的族群中討不到便宜之外；特斯拉執行長馬斯克力挺川普的名人效應，雖然沒那麼重要，但還是有些影響性。李大中進一步分析，賓州握有19張選舉人票，但賀錦麗的副手人選捨棄了原本呼聲最高的賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro），選擇攜手明尼蘇達州長華茲（Tim Walz），可謂是「大意失賓州」。