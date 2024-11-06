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▲7-11實體門市熱騰騰上架麻油雞麵線、多樣化雞湯、溫沙拉。（圖／7-11提供）

▲7-11自有品牌「Homeal」與超人氣火鍋專門店「石二鍋」共同合作獨家推出冷凍即食方便單身、小家庭調理的「輕火鍋」有「辛香辣姐鍋」、「爆香石頭鍋」兩種口味。（圖／7-11提供）

▲7-11「星級饗宴」今年冬天再度跨海聯名日本石川縣旅館「加賀屋」。（圖／7-11提供）

▲7-11酷聖石複合店新推出「QQ蜜焙茶」，限時三天還有買一送一。（圖／7-11提供）

▲天氣逐漸轉涼，濃郁療癒型的巧克力商品需求增加，全家便利商店即日起推出「國際巧克力大賞」活動。（圖／全家提供）

立冬要吃鍋！7-11實體門市熱騰騰上架麻油雞麵線、多樣化雞湯、溫沙拉等溫補熱食，並且與鍋物名店推出微波即食的「輕火鍋」，包括石二鍋石頭火鍋、辛香辣姐鍋99元開吃，還有加賀屋聯名湯泡飯同樣99元，還有新馬辣麻辣鍋同步登場。除了吃鍋暖身外，入冬前的冰品優惠也別錯過，7-11立冬「酷聖石複合店」享有3oz系列冰淇淋第二杯10元；11月22日起至24日3oz系列冰淇淋買一送一。7-11搶攻暖冬商機，微波即食推出「新馬辣麻辣鍋」、「御選麻油雞麵線」、「極饗-麻油豬肉飯」、「食下有約胡椒豬肚雞湯」、「永心鳳茶剝皮辣椒燉雞盅」等溫暖型商品。11月13日起7-11也藉由熱湯、鍋物新品提高冷凍冰箱冬季的坪效，自有品牌「Homeal」與超人氣火鍋專門店「石二鍋」共同合作獨家推出冷凍即食方便單身、小家庭調理的「輕火鍋」有「辛香辣姐鍋」、「爆香石頭鍋」兩種口味，每款售價99元。門市自11月13日至12月10日止凡購買指定湯底品項，任2件92折、3件88折，買三件火鍋指定品項還可再獲得雪淋霜、思樂冰、酷聖石冰淇淋＆霜淇淋，哈根達斯指定品項77折兌換券。7-11「星級饗宴」也跨海聯名日本石川縣旅館「加賀屋」合作第二彈「暖心．和食料理」，新品包括「酒蒸蛤蜊烤飯糰」以輸日級蛤蜊搭配清酒、青蔥蒸煮，讓米飯充分吸收蛤蜊的鮮味；「鮮蔬魚肉湯泡飯」採日式湯泡飯吃法，整顆直火醬燒飯糰與海鮮高湯搭配，風味濃郁溫暖，每份售價99元；「炙烤魚排烏龍麵」炙烤魚排配上日本傳統烏龍麵，暖胃首選。想補充蔬菜還有「和風溫時蔬」五款鮮蔬搭配醬燒豬肉片，和風醬汁佐七味粉提味，溫暖又營養均衡。「i預購」平台則以黑湯、白湯做為賣點，推出「好湯大賞&名鍋盛典」專區，即日起至11月24日限定16大鍋物品牌，包含這一小鍋、撈王、石二鍋、林聰明砂鍋魚頭等知名熱銷鍋物品牌，享指定品項加碼5%OPENPOINT點數回饋。立冬吃冰優惠！自11月7日起至11月11日，活動期間3oz系列冰淇淋第二杯10元；11月22日起至11月24日，活動期間3oz系列冰淇淋買一送一。7-11酷聖石複合店新推出「QQ蜜焙茶」，嚴選來自日本鹿兒島煎茶，經焙煎後細磨成茶粉，加入酷聖石香奶冰淇淋後製成，擁有獨特甘甜且溫和的焙茶香氣，打造迷人不甜膩、不苦澀的COLD STONE焙茶冰淇淋，最後加入在地優質蜂蜜製成的蜂蜜麻糬，Q彈咬感十足，淡淡花蜜香氣讓整體冰淇淋層次再升級。天氣逐漸轉涼，濃郁療癒型的巧克力商品需求增加，全家便利商店即日起推出「國際巧克力大賞」活動，在11月26日前，消費者於活動期間購買指定兩件巧克力商品即可參加抽抽樂活動，共有4種活動機制，包含任兩件5折、66折、79折及88折優惠。不過隱藏小秘訣記得筆記，免消費也能先抽優惠券！全家會員可每日於全家APP玩2次抽抽樂遊戲，中獎率100%，包含指定巧克力商品任兩件5折、66折、79折、88折，以及麥提莎全系列20元折價券、指定mm（粒裝）20元折價券，消費者可憑APP折價券到店兌換優惠。