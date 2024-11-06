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▲王彩樺在《Talk Talk秀台語》中表演起立蹲下，大秀性感。（圖／公視台與台提供）

▲Sandy主持《Talk Talk秀台語》後，自認台語有進步。（圖／公視台與台提供）

台灣首檔全台語TALK秀選秀節目《Talk Talk秀台語》開播後話題不斷，本週進入緊張的第二階段淘汰賽。評審「台灣濱崎步」王彩樺親和力滿點，一出場便帶來笑聲，還熱情摸著主持人Sandy吳姍儒的孕肚逗趣說：「摸一下，看看我還能不能再生一個！」比賽中還現學現賣跟選手紫研上演PK時尚走秀，只見王彩樺瘋狂擠眉弄眼，最後加碼起立蹲下大賣性感！《Talk Talk秀台語》進行至第7集，主持人Sandy吳姍儒的台語越來越流利，Sandy分享自己靠聽台語歌練習台語，卻把黃乙玲經典歌詞「阿嬤毋捌字」唱成「阿嬤袂講話」，引來同場浩子接唱「阿嬤袂喘氣」，引得台上台下笑聲不斷。她鼓勵大家：「台語不好沒關係，來這裡一定會有所收穫！」搞笑片段在網路上的觀看人數已經突破30萬。《Talk Talk秀台語》選手們為晉級使出渾身解數，其中「山豬妹妹」陳沛冪更引發觀眾共鳴。她因12年前在遊覽車上用台語推銷商品爆紅，如今在節目中分享「奧客處理術」的片段，教大家如何應對無理顧客。影片上架不到兩天已突破60萬瀏覽，選手們在比賽中的表現越來越專業，網友對第2季的詢問度也十分熱烈，製作單位宣布第2季已全面啟動，邀請大家密切關注。《Talk Talk秀台語》作為台灣首個全台語站立式喜劇選秀節目，由金鐘主持人浩子與Sandy吳姍儒共同主持，評審陣容包括「鐵獅玉玲瓏」許效舜、脫口秀演員黃豪平及每集不同的神秘評審，選手吳映軒、紫研、芬仔等將輪番上陣，競爭相當激烈。節目每週六晚間8點於公視台語台及YouTube首播，晚間9點於DAY DAY台語台YT頻道重播，台語脫口秀新星即將誕生！