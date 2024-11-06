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2024 TCCF創意內容大會5日在台北盛大開幕，南投縣政府再度出擊參展， 積極媒合影、視、音業者到南投拍片，新聞及行政處長蔡明志代表縣長許淑華遠赴台北行銷南投好風光，蔡明志說，今年以「南投拍片好所在」為主題參展，展現縣府最強有力的協拍熱忱與動能，歡迎眼光獨到的影視音業者以南投為拍片首選場景，縣府一定會提供最好的協拍服務。南投縣長許淑華上任後落實政見願景，全力打造南投成為宜居城市，同時擴大行銷南投好風光，南投縣政府這次直搗影視重鎮台北，參展2024 TCCF創意內容大會，是繼去年TCCF首度開放縣市協拍單位參展後，再度以「南投拍片好所在」為主題參展，積極加大宣傳力道。蔡明志表示，去年縣府首度參展，即成功吸引包括美國、新加坡、印尼及國內外影視音業者30餘個劇組洽詢，表達到南投取景拍片的合作意願，其中更有2個劇組已在今年到南投取景開拍。而經由參展TCCF，縣府有效提升媒合及協拍效能，去年全年受理協拍案件數達23件，今年截至10月底，受理協拍案件數也已接近20件，其中不乏來自國內外知名導演、演員等具相當規模的影視業者來取景拍片。蔡明志開幕日親自帶領縣府團隊向業者行銷南投，業界人士洽詢非常熱絡，參展首日「南投拍片好所在」的攤位已經有14個影視音業者洽詢協拍。春暉映像有限公司總經理陳俊榮指出，春暉今年在南投製拍了「突破泳渡3千米」的好作品，感受到非常棒的南投縣政府協拍服務，縣府的全力以赴，讓他們在短短的一天半，得到從來沒有想過能獲致的鉅細靡遺協助，大家可以想像，在廣闊的日月潭面，要掌控22,606位挑戰泳渡的「臨時演員」困難度有多大，卻因為有了南投縣政府的協拍，讓他們可以一氣喝成完整、安全的成功拍完，明年中秋這部電影就會上映，竭誠推薦所有同業踴躍到南投縣取景拍好片，讓更多人在國內及國際上都可以看到更多在南投縣拍攝的好影片。由文化內容策進院舉辦的2024 TCCF創意內容大會， 11月5日起在南港展覽館二館連續舉辦4天，共分成「PITCHING 提案大會」、「MARKET 市場展」與「FORUM國際論壇」三大單元，主要匯聚國際影視內容產業各個領域的專業人士，整合內容開發、拍攝資源、影視創新技術業者及國際級影視機構單位參展，內容涵蓋影視、遊戲、動畫、出版等類型的精彩 IP，為歷屆規模最大，而各縣市政府的協拍單位更是影視產業製作的不可或缺的推手，除了南投縣外，還有六都及嘉義市政府前來參展。