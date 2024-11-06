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▲國民黨文傳會主委李彥秀表示，不論選舉結果如何，國民黨對於民主黨、共和黨溝通都不會停止接觸。（圖／記者林怡昕攝，2024.11.06）

2024美國總統大選正式登場，最終結果備受全球關注。國民黨主席朱立倫今（6）日表示，國民黨副主席夏立言、國際部主任黃介正後天將出發到美國華府訪問，安排跟政府、國會、智庫及重要人士會談，「尤其對即將可能接任的未來新政府重要人士也予以接觸」。國民黨下午召開中常會，朱立倫致詞表示，目前情況川普前總統領先態勢，很可能等一會就會發表勝選演說。國民黨長期以來，跟美國朝野政黨都保持密切關係，尤其國民黨駐美代表處、民意代表，對於大選結果表達祝福。朱立倫希望，未來整個台美關係更穩健、密切，跟朝野關係，持續跟美國兩黨保持非常密切合作關係，畢竟民主陣營中，美國還是最關鍵的角色。朱立倫提到，夏立言、黃介正後天出發到美國華府訪問，安排跟政府、國會、智庫及重要人士會談，尤其是即將接任的新政府重要人士也有接觸，保持國民黨跟美國重要政黨密切合作、聯繫。國民黨文傳會主委李彥秀受訪時也表示，不論選舉結果如何，都衷心祝福選舉可以順利、平和結束，不論誰出線，國民黨對於民主黨、共和黨溝通都不會停止接觸，接下來夏立言跟黃介正要前往美國跟重要人士溝通，跟民主、共和兩黨溝通不會停止。