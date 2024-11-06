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2024美國大選投開票結果陸續出爐，雖尚有州份還在計算開票，但共和黨候選人川普（Donald Trump）已經以當選人之姿發表演說，多家美媒也稱川普可望二度入主白宮；美國政治新聞網《Politico》列出川普重返執政可能的人事安排，並分析稱這次內閣川普將以「忠誠度」為內閣主要考量。這次美國全國性大選將投票決定總統與參眾兩院，選戰結果將牽動美國今後4年內政、外交走向，美媒《Politico》盤點這次「川普回宮」內閣名單，分別討論國務卿、財政部長、國土安全部長、貿易代表等重要內閣成員的可能人選，同時也分析指出這批名單有不少是多次表達忠誠、力挺川普的前官員。國務卿主管美國外交事務，在川普第一任任期最受信任的龐培歐（Mike Pompeo）可能再度入閣，其他被認為可能出任國務卿的包括川普任內的駐德大使格瑞尼爾（Richard Grenell）、田納西州參議員海格提（Bill Hagerty）、前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）、佛州參議員魯比歐（Marco Rubio）及佛州眾議員瓦爾茲（Mike Waltz），尤其是格瑞尼爾和瓦爾茲對中國的強硬立場受到川普青睞。分析指出，儘管這些人在外交和國防領域有不同的背景和經驗，但共通點在於他們都大力支持川普的「美國優先」理念，尤其在對中國問題也都採取強硬態度。財政部長是美國總統的首席經濟顧問，專門針對經濟問題提出建議，並就美國的經濟、財政、稅收、政府開支作出最關鍵的決定，川普這次強力主張保護主義，財政政策計劃對進口商品課徵10%到20%的關稅。可能的財政部長人選包括投資公司費茲傑羅證券執行長盧特尼克（Howard Lutnick）、川普任內美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、川普智庫「美國優先政策研究所」（AFPI）副董事會主席柯德洛（Larry Kudlow）及避險基金創辦人鮑爾森（John Paulson）。美國貿易代表署在川普任內成為推動「美國優先」經濟和外交政策的關鍵角色， 尤其在川普提出大幅提高關稅，對中國的關稅可能更高的情況下，預計會成為一個更重要的角色，因此也會是川普非常信賴與仰賴的人選。在川普任內就曾擔任過此職位的萊特海澤（Robert Lighthizer）被預期將重新回到這個崗位，分析認為如果萊特海澤被調去擔任經濟、商務等其他部門的首長，那貿易代表則可能由萊特海澤的前幕僚長葛里爾（Jamieson Greer）出任，藉此延續先前強硬的貿易談判風格。國土安全部職責權限廣泛，從恐怖攻擊、網路安全、天災應對到國內極端主義等，其中對川普來說最急迫需要處理的問題就是移民，尤其是搖擺州選民普遍相信川普更可能在解決移民問題上有所建樹。有豐富處理移民問題經驗的摩根（Mark Morgan）是川普青睞的人選之一，摩根曾在前美國總統歐巴馬時期就被任命他為邊境巡邏隊負責人，川普任內也曾擔任過海關與邊境保護局（CBP）代理局長，更是當時支持川普對美墨邊境強硬的有力人士。由於川普第二任對移民打擊力度預期比第一任更強，也曾擔任過海關與邊境保護局代理局長霍曼（Thomas Homan）協助擋下賀錦麗的「兩黨移民協議」，讓川普選戰期間得以大打移民牌，因此也位列可能人選。第三個人選擇是曾在川普任期結束前擔任國土安全部代理部長的沃爾夫（Chad Wolf），他在任內功勳輝煌，協助應對包含新冠疫情、國會山莊騷亂、邊境和移民危機等重大挑戰，重點是在拜登接手執政後，仍不停幫川普的移民政策護航，反批拜登的措施加劇問題。