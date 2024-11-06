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2024美國大選結果底定，共和黨川普（Donald Trump）偕副手范斯（J.D. Vance）已拿下277張選舉人票，突破當選門檻。針對川普在競選期間不斷要求台灣繳交「保護費」言論，學者認為，我國防支出絕不可能提高到川普所說、佔GDP的10%，但川普所展現的態度很明確，就是認為「台灣付出的不夠多、不能只靠美國」；在對台政策上，恐怕川普執政的變數會比賀錦麗大得多。淡江大學國際事務與戰略研究所教授李大中接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，川普重回美國總統寶座後的對台政策很難預料，不過，從他上次擔任總統的表現分析，其實川普第一任時，兌現了很多競選承諾，包括退出「跨太平洋伙伴關係協定」（TPP）、巴黎氣候協定以及退出與俄羅斯簽署的「中程核飛彈條約」等。即使川普競選期間言論浮誇，但有些地方確實會說到做到。李大中認為，川普在台灣議題上態度顯得沒有那麼認真，尤其他這次競選聲稱台灣的國防支出應該要調高到佔GDP的10%，但他的國安顧問歐布萊恩卻說是5%。不過，值得注意的是川普所展現的態度非常明確，就是認為「台灣付出的不夠多、不能只靠美國」。而川普曾發表「台灣偷了美國的半導體產業」言論，當選後相關政策將會如何影響台灣？李大中則認為，這部分很難判斷，但川普的風格一向是在意「公平貿易」比「自由貿易」多很多，所以他通常會採取關稅制裁手段。可以確定的是，川普所要的是「實質利益」，不太講究台灣在意的人權、民主價值觀，誰吃美國豆腐，他就會對付誰。