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美國總統大選今（6）日進行投開票，共和黨候選人川普贏得277張候選人票，跨過270張的當選門檻，將重返白宮，共和黨也拿下參議院過半51席，等於是共和黨將完全執政。學者分析，川普新任期的共和黨政府將會儘速結束烏克蘭戰爭，全力對付中國。國防安全研究院國防戰略與資源研究所研究員兼所長蘇紫雲表示，民主黨的戰略是「歐亞並重」，支持烏克蘭對抗俄羅斯，共和黨方面特別是川普的副手凡斯、眾議院議長強森都多次要求停止支援烏克蘭，原因在於共和黨的政策是「重亞輕歐」，認為中國是主要威脅，要集中力量對付中共。川普決策比較偏單邊主義，不像民主黨偏好多邊主義，例如川普任內率先禁止華為產品販售，再讓其他國家配合。針對川普表示台灣要美軍保護就要多付「保護費」、國防預算需要增加至國內生產總額（GDP）的10%，蘇紫雲指出，川普是站在企業本質，要求「公平的國防」，第一任期時強調自由貿易之外，也要有公平貿易，產品跟市場規則上要公平，在安全事務上也要盟邦負擔該有的責任。川普應該是不會跟台灣收保護費，因為美國又沒在台灣駐軍。蘇紫雲分析，川普第一任期對台10項軍售，總額220億美金，拜登政府則是17項，總金額有70億美金，拜登跟民主黨考慮到台灣的國防預算比較有限，所以出售小型的飛彈與無人機等系統；川普可能透過出售大型載台給我國，讓台灣編列特別預算購買，等於間接增加國防預算，所以戰略上支持台灣沒問題，只是戰術上有所不同。在俄烏戰爭部分，川普可能扮演和事佬，要求俄羅斯停止侵略，俄羅斯與烏克蘭雙方簽署協議，希望連結其他國家對付中國，例如川普第一任期在新加坡與北韓領導人金正恩見面，希望像越南一樣裂解中國可能的夥伴。針對美國對台軍售，蘇紫雲表示，美國可以出售封存的派里級巡防艦，可以應付灰色地帶威脅，歐巴馬政府時期也曾出售過2艘除役的派里級艦，以熱艦移交的方式給台灣。