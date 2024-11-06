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▲7-ELEVEN自去年起陸續推出獨家「聖德科斯綠暢活蔬果汁」、「聖德科斯紫亮采蔬果汁」等多款綜合果汁。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN針對健身族群開發多種口味蛋白牛乳，近一年帶動相關類別業績成長逾2成。（圖／業者提供）

隨著現代人對健康的關注與日俱增，7-11深入市場洞察，發現消費者在健身後，偏好購買雞胸肉、茶葉蛋、地瓜等高蛋白原型食物，搭配豆漿、蔬果汁等健康飲品作為日常餐食。回應健康生活新浪潮，7-11開發新結構商品，精選多款高品質機能性食品與飲品，如燕麥飲、蛋白牛乳、機能飲品與營養棒，讓消費者到門市就能實現「多元健康補給」新生活。根據外部市場觀察，近年民眾生活忙碌壓力大，疫情後更注重健身、改良飲食習慣，加上社群網紅打卡效應與全球單人運動盛行，帶動新一波健身風氣。掌握健康趨勢成長快速，7-ELEVEN強化健身機能產品結構，全台逾7000家門市販售豆漿、燕麥飲、鮮果汁、蛋白牛乳、機能飲、營養棒等豐富商品類別，同時支持在地社會企業，販售「禾乃川黃豆乳」、「禾乃川黑豆漿」，喝豆漿也能友善土地。7-ELEVEN自去年起更陸續推出獨家「聖德科斯綠暢活蔬果汁」、「聖德科斯紫亮采蔬果汁」等多款綜合果汁，並聯名星級飯店涵碧樓、在地名店博仁堂推出養身飲品，針對健身族群同步更開發多種口味蛋白牛乳，近一年帶動相關類別業績成長逾2成。即日起至11月12日期間，7-ELEVEN另推出桂格燕麥全系列產品買2送1優惠，參加活動還有機會參加抽獎活動，有機會抽到APPLE WATCH。