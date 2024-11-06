我是廣告 請繼續往下閱讀

▲何世昌指出，川普勝選對台灣房市的影響，要觀察川普對台積電的政策。（圖／資料畫面）

78歲的川普（Donald Trump）勝選了！2024美國總統大選（2024 United States Presidential Election）開票中，川普截至台灣時間今（6）午3時許已拿下超過270張選舉人票，越過勝選門檻，稍早川普已宣布當選。川普勝選對台灣房市有何影響？馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，，要多加注意與小心。由於川普在競選期間，多次放話指「台灣偷走晶片事業，該付美國保護費」。川普勝選對台灣房市、股市會有影響嗎？何世昌稍早接受《NOWnews》電訪表示，認為要觀察川普上任後的財政及對台積電政策，何世昌指出，其二要觀察川普對台積電的政策，如強制要求台積電要到美國設廠，會影響台積電在台灣的設廠動能，進而影響台灣房市動能。不過，何世昌說明，台積電公布擴廠高峰期落在2028至2030年，但沒有公布台灣設廠預估的投資金額。至於川普說要對台灣收保護費，何世昌認為，偏向政治性發言，但「收與不收都沒有實質影響」，不會過於牽動台灣房價與房市發展。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則認為，川普勝選對台灣房市的影響，關鍵還是要看股市。他直言，2019~2020年台灣那波房市上漲，正是「川普行情」，當時貿易戰開打轉單效益，帶動半導體業的業績發酵，之後新竹房市就開始噴出，但川普不可預測性太高，可以料想的是「股市會很顛」。