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▲「うなぎ四代目菊かわ」推出多重優惠，第一重是限量雙人套餐優惠價1,800元，內含經典招牌「菊川鰻三吃」和期間限定的「魚卵鰻魚丼」。（圖／胡同集團提供）

▲「胡同燒肉」開設新分店「餬同燒肉14號店」，在桃園青埔盛大開幕。（圖／胡同集團提供）

▲11月星巴克外送foodomo有「買一送一」優惠，以「摺紙飛機」造型設計的「雲林斗南門市」也新開幕。（圖／星巴克提供）

胡同集團旗下品牌一直有新動作，來自日本名古屋「うなぎ四代目菊川」，已於11月1日正式進駐信義微風百貨，並於11月15日插旗天母SOGO百貨。 「胡同燒肉」也有新據點「餬同燒肉14號店」，在桃園青埔盛大開幕，桃園人入店消費將可免費獲贈牛肋條或雞腿肉二擇一。此外，「胡同燒肉」、「一牛楽」兩品牌也推出會員限定的「買一送一」優惠券活動，自即日起至11月19日，凡於胡同燒肉、一牛楽任一門市消費，出示會員專屬優惠券享指定高端肉品買一送一。來自名古屋的「うなぎ四代目菊川」，在地創立已超過90年歷史，承襲正宗關西流派的鰻魚料理技法，以炭火直烤將鰻魚烤至外皮酥脆、肉質綿軟厚實，食器特選江戶時代傳承至今的專用器皿「信樂燒」，搭配經典「一本鰻」料理，憑藉信樂燒優越的保溫特性，讓饕客能在最佳溫度下，品嚐鰻魚的美味精隨。為慶祝兩家新店開幕，「うなぎ四代目菊かわ」特別推出三重好禮：第一重，限量雙人套餐優惠價1800元，內含經典招牌「菊川鰻三吃」和期間限定的「魚卵鰻魚丼」。第二重，凡單筆消費滿1,000元，即贈百元折價券，可於下次消費使用。第三重，加入橘焱胡同會員，消費任一套餐即可免費招待「鰻骨仙貝」。「胡同燒肉」也有新據點「餬同燒肉14號店」，在桃園青埔盛大開幕，歡慶開幕，即日起至11月30日推出「好運轉不停」抽獎活動，凡單筆消費滿3,000元，即可參加抽獎，有機會贏得超值好禮，頭獎為價值3,888元的雙人套餐，限量5名；二獎、三獎分別為1,000元商品禮券及160元飲品乙份。橘焱胡同集團旗下「星巴克近日也有買一送一，從foodomo外送享有「買一送一」優惠，即日起至11月29日每週三至五，使用foodomo外送爽喝星巴克指定飲品「買一送一」好友分享！特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「經典紅茶那堤」兩杯優惠價160元（原價320元）、特大杯「焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價370元）