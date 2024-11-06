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2024美國大選的開票工作尚未結束，不過《福斯新聞》已經搶先宣布川普拿到超過當選門檻的選舉人票數，鎖定勝局。其他媒體的宣布速度雖沒福斯快，但在賓州確定落入川普手中後，川普重返白宮幾已毫無懸念。受此鼓舞，比特幣再創新高，一度衝破75000美元關卡，而其他加密貨幣與迷因幣也受益，狗狗幣飆漲了逾20％。根據《CNBC》報導，市場預期川普重返白宮對加密幣意味著較寬鬆的監管規範，加密幣的指標比特幣一度衝破75000美元關卡，但隨後又目前回落到73651美元左右，仍然大漲逾5％，而狗狗幣更飆漲了逾20％。川普之前曾承諾如果勝選，將建立一個對加密貨幣更友善的交易委員會，加上馬斯克與川普的緊密聯繫，都讓川普被視為對加密貨幣市場更有利的新任總統人選。不過，加密貨幣專家拉斯姆森（Ryan Rasmussen）提醒，長期投資者最好不要過度重視迷因幣的價格起伏，因為迷因幣的本質就是容易暴起暴落，「迷因幣市場上的贏家很少，而且每天都會有數千種迷因幣發行，長期來看，迷因幣就和購買樂透彩票差不多」。