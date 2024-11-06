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2024美國總統大選由共和黨的川普（Donald Trump）勝出，淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正今（6）日示警，川普上台後，不僅會加速整頓美國官僚體系，進行「大清洗」，全力打造「川普2.0」；還會使出川普3套路。他認為，台灣需要在美國總統交接期謹言慎行，「絕對不能惹麻煩」。黃介正今接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪。針對川普重返白宮，黃介正表示，川普曾表明「若自己再回白宮，對他不忠的人全部OUT」，這次他回來就是要整頓聯邦政府跟官僚體系。黃介正進一步分析，川普當選後，總統交接期的2個月若與中國領導人習近平通話，一定不會像拜登一樣承諾「若中國攻打台灣，美國一定會出兵」。川普一生引以為傲的是，過去總統任內從未派美軍到海外作戰。他也示警，美國過去8年經歷川普及拜登，2個總統都曾明白告訴全世界「我不會派兵」，尤其在俄烏戰爭的第2天，拜登就說美國絕對不會派兵到烏克蘭，因此「台灣一定要非常戒慎恐懼。」黃介正直言，台灣人民都會有情緒折射，覺得美國一定援助台灣，但美國跟台灣並沒有通聯機制或聯合演習，對軍事作戰而言，兩邊不熟的人是無法打群架的。黃介正認為，台灣在美國確定換總統、換國安團隊的時候，這2個多月台灣一定要謹言慎行，絕對不能惹麻煩，還要趕快利用時間與下一個團隊摸熟、打交道，或是摸清楚對中政策是哪個團隊。