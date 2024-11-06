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▲川普與妻子梅蘭妮亞。（圖／美聯社／達志影像）

▲川普與副手范斯。（圖／美聯社／達志影像）





川普聲稱，馬斯克的星鏈衛星服務在美國東南部稍早遭颶風肆虐時，拯救了「很多生命」，形容馬斯克是個特別的人：「我們必須保護我們的天才，因為我們沒有那麼多天才。」





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川普還在向支持者發表講話時，稱讚知名億萬富豪馬斯克（ Elon Musk）是「超級天才」。川普聲稱，馬斯克的星鏈衛星服務在美國東南部稍早遭颶風肆虐時，拯救了「很多生命」，形容馬斯克是個特別的人：「我們必須保護我們的天才，因為我們沒有那麼多天才。」

2024美國大選雖然還有州在開票中，但基本大勢底定，共和黨候選人川普（Donald Trump）也在當地時間6日凌晨，於佛州公開現身，以當選人之姿發表演說。川普在一片掌聲中登台，他的副手范斯（JD Vance）、妻子梅蘭妮亞等等，都與他站在一起，身為第45任、只做一任的前總統，川普感激人民，讓他有機會再以第47任總統之姿重返白宮，將這場選戰描述為「政治勝利」，台下群眾也激情的高喊：「美國，美國，美國」。川普在演說中，誓言將幫助美國康復、修復邊界，豪語美國將迎來黃金時代：「這對美國人民來說是一場偉大的勝利，這將使我們能夠讓美國再次偉大。」此外，針對共和黨在國會贏得參議院控制權，川普聲稱，「美國賦予了我們前所未有的強大授權。」川普還對自己的妻兒表達感激之情，並祝福他的副手范斯，後者則盛讚，川普的競選活動是「有史以來最偉大的政治回歸」，他非常感謝川普對他的信任，並邀請他一同競選的決定。