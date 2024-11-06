我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統大選結果底定，最終由共和黨候選人川普突破當選門檻，篤定重返白宮，對此前立委邱毅表示，看來美國人民最重視的還是經濟和通膨，生活越來越苦，誰還耐煩去爭辯墮胎和女權的問題？最後更質疑美國主流媒體全體失智，預測完全不準丟大臉，「今後還有人再相信美媒嗎？」川普確定重返執政，對此邱毅表示，川普回鍋白宮，美國很多政策要顛覆了，至於參議院部分，共和黨勝民主黨，把參議院的主控權重新拿走；眾議院部分，共和黨維持原有的優勢，繼續主導眾議院，而「得賓州者得天下」，川普拿下賓州，情勢就定了。邱毅表示，現在賀錦麗一定很後悔，當初為什麼沒有選賓州州長夏皮羅做副手搭檔，其他6個搖擺州，票還沒有開完，但優勢明顯在川普這邊，尤其威斯康星州和密西根州的結果，都出乎賀錦麗的預料。邱毅說，看來美國人民最重視的還是經濟和通膨，生活越來越苦，誰還耐煩去爭辯墮胎和女權的問題？川普雖然愛吹牛、狂言狂語，一副惡棍模樣，但至少有套解決問題的辦法，不像賀錦麗只懂得儍笑。最後邱毅也質疑，美國主流媒體怎麼全體失智，預測完全不準丟大臉，「今後還有人再相信美媒嗎？」