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美國總統大選結果出爐，共和黨總統候選人川普宣布勝選，在開票之初就橫掃各大搖擺州，拿下北卡、喬治亞、賓州後宣布當選，值得注意的是，選前一份愛荷華州民調曾指出，川普在該州落後給民主黨人選賀錦麗3%，結果開出來卻慘輸快14%，與台灣大選選前的誇張民調有過之而無不及，民調主持人Selzer & Company總裁席爾澤 (J. Ann Selzer)也被大批選民洗版痛罵。愛荷華州《得梅因紀事報》（Des Moines Register）在選前最後一份民調顯示，賀錦麗以47%支持度領先川普的44%；更指出賀錦麗在愛荷華州女性選民支持度過半，以56%大幅領先川普的36%。在這份民調出來後，川普立刻在自家社群指出，「沒有一位總統比川普對農民和愛荷華州做得還要多」，他還說，「實際上，差得遠了。除了一份嚴重偏頗民主黨的民調之外，我的支持度高出許多。」《狄蒙因紀錄報》民調委任機構Selzer & Company總裁席爾澤 (J. Ann Selzer)在做出這份民調後曾稱 ，「這對政治體系來說是一個衝擊，我的電郵中收到，我的X帳號多了4萬人追隨，一切都在變化，我們只能等著看會發生什麼。」今日投票結果讓大家都看到了，根據NBC最新統計，愛荷華州已開出97%選票，川普獲得897,449票，拿下56.1得票率；賀錦麗錦獲得675,524票，得票率42.3%，就算剩下的票數都算給賀錦麗，仍是大敗收場。在選舉開票過程中，愛荷華差距一路被拉開，席爾澤慘遭洗版，許多美國民眾痛批，「妳到底收了多少錢」、「妳的信用到此結束了哈哈」、「快刪掉妳的帳號吧」，亦有川粉猛嗆「準備進監獄吧」。