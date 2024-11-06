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▲柯以柔因健康狀況曾考慮放手穩定戀情。（圖／傳軒媒體提供）

藝人柯以柔今（6）日參加好友大牙夫婦在汐止舉辦的「明星憂敗盃羽球賽」時，透露自己在今年2月乳房檢查時發現「不規則陰影」，當時懷疑是腫瘤。經過一個多月的深入檢查，所幸結果顯示為良性。媽媽日前陪伴她前往就醫，聽到醫生說「目前沒事」時當場淚崩，這段健康檢查歷程不僅讓她自己驚嚇，也讓家人擔憂不已。她也透露，還一度告訴男友「趁關係不深，趁早結束」，所幸最終檢查顯示並無大礙。柯以柔透露，自己平時都有定期做健康檢查。2月初，她到醫院進行運動門診時，順便做了乳房攝影檢查，沒想到卻被告知檢查結果異常，還需要進一步檢查。隨後，她陸續進行了多項檢查，甚至在一次檢查中從胸部抽了5管樣本，煎熬的過程讓她不禁緊張。她的母親一路陪同，直到醫生說沒事時，母親才安心落淚，兩人都大大鬆了一口氣。當時，柯以柔正與新男友交往中，兩人感情剛確定發展方向，卻遇到健康狀況出現異常。她一度告訴對方「趁關係不深，趁早結束」，所幸最終檢查顯示並無大礙，兩人也因此更加珍惜彼此。柯以柔現在每半年進行一次追蹤檢查，對健康更加謹慎。近日，曾傳出緋聞的好友汪建民因肺腺癌過世，柯以柔表示相當感慨，提到自成家後已有十多年沒聯繫對方，得知噩耗讓她意識到健康檢查的重要性。她鼓勵大家重視健康，定期檢查，及早發現身體狀況，避免遺憾。