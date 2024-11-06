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▲川普與副手范斯。（圖／美聯社／達志影像）

2024美國大選的開票工作尚未結束，不過《福斯新聞》已經搶先宣布川普拿到超過當選門檻的選舉人票數，川普本人稍早也在佛州公開現身，向台下的支持者發表演說，川普重返白宮已是大勢底定。對此，中國外交部發言人毛寧今（6）日例行記者會被問到，美國大選結果會如何影響中美關係？毛寧回答，「我們將繼續按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則看待和處理中美關係」。綜合中國媒體報導，毛寧在記者會上被提問，美國大選的結果會如何影響到中方的外交政策或中美關係？毛寧則回答，「我們對美國的政策是一以貫之的，我們將繼續按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則看待和處理中美關係」。另外，有記者詢問川普曾揚言要大幅提高對中國產品的關稅，中方如何評論？毛寧則表示，「不回答假設性的問題」，強調美國的總統選舉是美國的內政，「我們尊重美國人民的選擇」。隨後又有記者追問中方是否會向川普發賀電？毛寧則回答，「美國大選結果出台之後，正式宣布之後，我想我們會按慣例處理有關事宜」。