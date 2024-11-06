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洛杉磯道奇隊於10月31日世界大賽G6擊敗紐約洋基，勇奪隊史第8座冠軍。在道奇奪冠一週後，川普（Donald Trump）成功贏得美國總統大選。這次結果反轉，川普粉笑稱道奇奪冠的「歷史魔咒」已破，川普不再是「道奇奪冠後的落選者」。過去，球迷曾幽默地將2020年道奇奪冠和Trump落選連結。當一名球迷在社群媒體X上再次提出「道奇奪冠，川普必輸」的預測言論時，許多民主黨支持者都期待歷史重演，尤其在美國大選民調僵持不下的時刻。在美國總統大選出爐之前，川普對道奇隊奪冠保持沉默，倒是賀錦麗第一時間就在社群媒體上恭賀道奇奪冠，「你們本賽季的統治級的表現，為全球數百萬的棒球迷帶來了歡樂。」然而，美國總統大選開票過程中，川普一路領先，且大幅領先賀錦麗，並且拿下關鍵的賓州，台北時間今下午3點已經發表勝選感言。這回川普這次成功打破「道奇奪冠必敗魔咒」，讓不少支持者調侃道：「道奇奪冠後，誰還敢說川普會輸？」