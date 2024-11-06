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世界棒球12強賽即將開打，「台韓大戰」是國人關注焦點！韓國總教練柳仲逸表示，首戰對戰中華隊的先發投手已確定，但「太早公開就不好玩了」。 12強賽B組預賽將於11月13日在台北大巨蛋揭幕，中華隊首戰對決宿敵韓國隊。韓國教頭柳仲逸強調，首場對台灣的比賽至關重要，直接影響南韓晉級複賽的機會，因此對先發投手人選保密。韓國隊預計8日抵達台灣，並於10日與味全龍在天母球場進行官方熱身賽，以調整狀態迎接「台韓大戰」。柳仲逸透露：「我已經與投手教練討論，開幕戰先發人選已經確定，但現在公布太早，讓大家猜一猜更有趣。」雖然韓國對先發投手保密到家，但外界推測，韓國很可能會派出25歲、韓職本季勝投王郭彬掛帥先發，為南韓爭取開門紅。韓國隊近期在自辦熱身賽分別以2：0及13：3擊敗古巴隊，展示出強勁實力。對於首戰迎戰台灣，韓國保持高度戒備，尤其注意中華隊王牌左投林昱珉。林昱珉在去年亞運中兩次成功「抗韓」，雖然中華隊先發人選尚未定案，但林昱珉有望擔綱「台韓大戰」先發重任，也讓韓媒相當警戒。12強賽B組競爭激烈，韓國隊首戰中華隊後，將依序面對古巴、日本、多明尼加和澳洲，爭奪分組前兩名進入東京複賽的資格，全力衝擊冠軍。柳仲逸強調，韓國目標打進四強，因此首場對中華隊之戰至關重要。