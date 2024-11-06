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▲電影《鬼們之蝴蝶大廈》中，飾演丈夫的莊凱勛（上）有場爆揍尹馨（下）的戲，戲外尹馨也不慎撞到桌角，眼角部位差點受傷。（圖／劇匯文創提供）

▲形象樂觀陽光的曹佑寧難得演出「黑化」男主角，《鬼們之蝴蝶大廈》中他總是面帶微笑，樂於幫助住戶，但其實他是隱藏的大魔王。（圖／劇匯文創提供）

▲白靈（左）與白潤音（右）飾演相依為命的祖孫。（圖／劇匯文創提供）

靈異驚悚類型片除了要有令人窒息和好奇的視角外，冷澟寒顫的原因也會是背後重要的構成因素！尹馨、曹佑寧、白靈、馮淬帆、何超儀、曾莞婷、安心亞、蔡振南、莊凱勛、林哲熹、白潤音等共同演出電影《鬼們之蝴蝶大廈》雖為靈異驚悚，但人性覺醒與寫實情感反倒也成為該部電影的看點，片中每位角色內心皆裹著神秘面紗，在故事的抽絲剝繭中，呈現了許多社會幽暗角落的狀態。尹馨演出的陳薇攜帶幼女住進大廈躲避有家暴傾向的丈夫（莊凱勛 飾），身體的暴力行為可能讓人致命，沈重的情緒暴力也會讓人窒息，比人還可怕的丈夫終究會奪命而來，勇敢選擇脫身黑暗的路途後，真有機會避開無可挽回的悲劇局面嗎？在家人關係中，最為傷人的就是暴力表現，因為無法面對自我的負面情緒，或是希望對方百分百地順從，而以愛之名，實行脅迫、威脅、強迫等方式施展暴力，造成的傷害與痛苦難以言喻。片中演出丈夫的莊凱勛就有場爆揍尹馨的戲，還拉著女方的頭髮瘋狂在地板拖行，光演戲過程中就不小心讓尹馨的臉撞到桌角，且受傷部位離眼睛不到1公分，差點出大事。如果是真實家暴事件，可想而知會有多少傷是長期咬牙隱忍，而迎來悲劇。但殊不知暴力問題並非僅存於女主角身上，曹佑寧、馮淬帆、曾莞婷等人皆與存於暴力之中，那些自認長期隱蔽的難堪，讓各自性格變形後，身心創傷才被揭開。而已自我廢棄的心靈，彷彿演變只能封閉在那棟蝴蝶大樓，宛如被世界所廢棄，求生無門，是人是鬼都難以辨別。演出男主角的曹佑寧難得「黑化」，甩脫以往陽光形象，化身反派角色，背後故事也是在悲劇中所產生的性格。他自稱老管理員梁伯的孫子，其實從小就努力在現實冰冷的社會中求生存，背後更有令他根深蒂固的創傷，築起防衛，無論付出或交流的情感，都有著不純粹的目的性。雖然總是面帶微笑，樂於幫助住戶，彷若翩翩舞蹈在眾人之間，看似無害，但他對大廈中的怪事總是含糊其詞，彷彿隱藏著某些無法說出的秘密。劇中他有句台詞「這裡的人和事，都不是表面看起來的那麼簡單。」像是解讀這棟大樓，但其實正是在預告自己才是個大魔王。身在蝴蝶大樓的住戶們某種程度上都拒絕與外界有真實的情感連結，選擇只用自己的方式去解決、處理自己面對的困境。好比白靈演出的孫姨怒罵著「自私自利的人，全部都去死吧!」 但個性孤僻的她，唯一最在乎的就是患有自閉症卻擁有陰陽眼的孫子阿弟。經營大樓內的雜貨鋪， 為了多賺點利潤，她甚至偷改包裝、賣過期食品、廉價走私香菸、用自來水偷偷包裝成平價礦泉水販賣。外貌如蛇蠍的她，哪怕已是阿嬤的年紀，但只要她出現的場景，都帶著不安有著有鬼要冒出的懸疑感，令人捏著緊張的情緒，擔心即將發生什麼事件。也因開著雜貨店，看似周旋在最多人之間的她，其實是內心是最孤絕的，她沒有對任何人訴說真正的心事，而是選擇帶著防備面具，只能求著別讓有陰陽眼的孫子看見令人驚懼的鬼們，自私的樣貌下只是單純想保護她想守護的孫子，經歷大廈裡不斷出現的冤魂，也讓她深深明白人比鬼可怕的道理。片中所營造的冷冽危機氛圍，常常能讓觀眾感覺到角色人物孤身無援的心境，尤其片中蝴蝶大廈住戶們常在半夜聽到樓上傳來沉重的「砰」聲，彷彿有東西墜落。更讓人毛骨悚然的是，每當有人查看時，總會看到頂樓站著一個模糊的身影，而那些敏感的住戶，甚至能聽到那個女鬼墜落的聲音，一遍又一遍重在永無止盡的業障裡輪迴，那怕是鬼，骨子裡也要面對沈重且悲涼又無解的困局。《鬼們之蝴蝶大廈》令人驚悚的特型化妝、陰暗潮濕的場景、迷離斑駁的光線配置、突兀失序的音效等恐怖片元素，在看似冷調的畫面氛圍中一步一步推進劇情，高張力與對比的畫面營造，成功傳達了角色們在平靜外表下，出現讓人從心底發寒的情緒。●作者：潘怡豪／影評人、劇本開發、影視行銷工作。著有小說《無名指的回憶》。●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場。