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▲《波拉西亞戰記》克隆地區首波狩獵場首領正式亮相，成功攻略有機會獲全新裝備及全新亞奎殘片。（圖／遊戲橘子提供）

▲《波拉西亞戰記》全新區域「克隆」包含三座駐紮地及一座要塞。（圖／遊戲橘子提供）

▲《波拉西亞戰記》12位英雄階級追隨者正式上線，能力值屬性再升級。（圖／遊戲橘子提供）

遊戲橘子旗下跨平台MMORPG巨作《波拉西亞戰記》全新急凍區域「克隆」今（6）日正式登場，全新據點以及區域限定的新領地首領、狩獵場首領也將在天寒地凍中亮相，攻略後可收割全新裝備及全新亞奎殘片。能力屬性提升的「英雄追隨者」、提供自由搭配選擇的「外型替換功能」，以及更加智慧化的「支援模式PLUS」也將伴隨此次更新推出，全面提升玩家的遊戲體驗。黎奈亞大陸正式擴張，全新區域「克隆」強勢開放！此片暴風雪肆虐的冰凍之地位於萊茵索夫和阿明塔之間，由三大駐紮地及一座要塞組成，分別為「冰霜懸涯」、「雪風海岸」、「雪花冰河」，以及位於克隆地區戰略樞紐的「白夜城」要塞。該區域還匯聚了Lv.65至Lv.80的冰雪怪物，整體難度加深，為高等玩家提供更具挑戰性的練功機會。區域限定的三大領地首領「暴君塔爾奎」、「哀嘆的女王普蘭」、「酷寒聖德羅斯」，以及二十隻全新狩獵場首領也將於冰凍之地冷酷登場，其中又以「白霜貪吃者」、「釣客小卷毛」、「酋長大拳頭」、「永生者費里克斯」率先在此波更新亮相，成功攻略將有機會獲得全新裝備以及全新亞奎殘片。三大領地首領及其他狩獵場首領將於未來陸續開放，而四個據點將於11月25日20:00起，開放各大旅團宣戰奪回，成功佔領的旅團，將有機會擁有雙據點營運權並獲得額外稅收獎勵！詳細內容請以官網資訊為主。12位英雄階級追隨者也於今日正式登場，每一位均具備獨特的能力屬性；且相較於既有的稀有階級追隨者，英雄追隨者擁有更多的能力值屬性。十二位英雄追隨者分屬不同派系，專精於各種能力範疇，例如近距離攻擊增益、PVP傷害抵抗、魔法攻擊力加成等，讓玩家能根據不同戰鬥需求選擇最適合的搭配，打造出專屬的強大隊伍。因應玩家心聲推出的「外型替換功能」也隨本次更新同步上線，從此之後造型的外型及套用效果將不再強制綁定！玩家可以分開選擇喜愛的造型作為外型展示，並另外套用對於能力值有助益的造型，兩者隨時都能依據玩家當下的心情與需求，自由地變換，提供更多元的搭配選擇！為了滿足玩家的多樣需求，此次更新特別強化了支援模式，推出全新「支援模式Plus」。新模式不僅具備排程功能，可自動篩選、領取、執行並完成委託任務，甚至無需消耗自動整備卷，一條龍支援讓玩家省下執行常態任務的時間及精力，鎖定更具挑戰及成長性的任務與戰鬥！目標為玩家提供更便利的遊戲環境，即使是離線狀態也能穩步提升，享受輕鬆的遊戲體驗！