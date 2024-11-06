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美國總統大選結果底定，最終由共和黨候選人川普突破當選門檻，篤定重返白宮，對此屬立院外交國防委員會的立委陳冠廷認為，政府應該要建構一個符合台美共同利益的完整論述與整體戰略，不能說民主黨與共和黨都挺台就好，挺台方式不同、因應的作法也不同，在經貿、國防、產業合作等層面做出積極調整，以維持並深化台美關係、雙贏共生。在經貿方面，陳冠廷指出，川普一向強調「美國優先」政策，主張企業回流美國創造就業機會，並重視與各國的貿易平衡，而過去川普政府曾退出跨太平洋夥伴協定（TPP），也表達過不願參與印太經濟架構（IPEF）的立場。因此台灣必須正視美國對台貿易逆差的議題，積極採取相關措施，確保雙邊貿易更加平衡互利。陳冠廷也認為，隨著台美關係持續增進，雙邊貿易規模不斷擴大，應把握機會展現台灣的善意與決心，台灣在國防裝備及訓練方面持續向美採購，不僅能強化台灣的國家安全，更能促進美國相關產業的發展，創造雙贏，「這樣的合作模式，既符合台灣的安全需求，也能回應美方對貿易平衡的期待。」在產業投資層面，陳冠廷強調，台灣企業近期對美投資的重要性，台積電在亞利桑那州的投資計畫，以及其他台商在美國的布局，都清楚展現台灣對美國市場的高度重視與長期承諾，這些投資不僅呼應了川普的「美國優先」政策，更能深化台美產業合作關係，強化雙方供應鏈的連結。針對川普陣營提出將台灣必須大幅提升國防支出的建議，陳冠廷認為，面對中國持續擴軍，台灣確實有必要提高國防預算，但必須考量實際執行面，當然認同強化國防自主的重要性，也願意持續增加國防預算。然而要一次性大幅提升，首先必須確保美方具備足夠的產能供應我方所需裝備，隨著美國國防工業產能逐步提升，台灣的採購規模也將相應增加，「這是一個循序漸進、互利共生的過程。」在國際戰略層面，陳冠廷指出，台灣議題在美國國會長期以來都享有跨黨派的堅定支持，過去在川普的第一任期時，無論是《台灣旅行法》或《台灣友邦國際保護及加強倡議法》等法案的通過，都充分展現了美方對台灣安全的重視與承諾。共和黨在參議院的優勢，將持續台美間安全合作的一致性。最後陳冠廷指出，對台灣而言，美國政府的更迭既是挑戰也是機遇，關鍵在於我方是否能精準掌握新政府的政策走向，提出適切的戰略調整，只要能在既有的良好基礎上，持續深化台美在經貿、產業、國防等各層面的合作關係，相信必能創造更多互利共贏的機會。