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▲2024美國總統大選，雖有墮胎、移民等議題，但真正最受關注、選民最有感的，是高物價、高通膨。（圖／鄭仲嵐攝）

▲川粉過去被認為是「老白男」，但今年美選，最受美國年輕人歡迎的Podcast主持人羅根（Joe Rogan）表態挺川普，明確表現出美國大眾的感受正在發生變化。（圖／美聯社／達志影像）

川普（Donald Trump）順利贏得2024美國總統大選，而在重返白宮路上，最讓外界意外的莫過於川普的拉丁裔與非裔選民支持度大增，雖然川普陣營鬧出喜劇演員在造勢活動上嘲笑波多黎各「垃圾島」的爭議，但最終選民仍願意投票給川普，而最主要的原因就是前總統柯林頓（Bill Clinton）那句經典名言，「笨蛋，問題出在經濟！」在選前就有跡象顯示，這次選戰川普除了持續吸引過往的川粉鐵票，還在拉丁裔與非裔等少數族裔選民中取得進展，而開票結果也證明了，川普橫掃搖擺州確實得益於拉丁裔與非裔的支持度大增。根據出口民調，川普在拉丁裔男性選民中的支持率比2020年增加了18％，非裔選民支持率也增加了7％，反而是賀錦麗未如預期獲得女性選票壓倒性支持。首先，最主要的原因就是通膨帶來的生活成本大增，讓許多美國民眾被壓得喘不過氣，即使美股連連創新高，但對於連現金都不夠用、根本無力參與股市的老百姓來說，美國經濟絕非華爾街呈現出的燈紅酒綠，而是川普在選前造勢活動上反覆描述的衰敗、國家已經出了問題，需要被修復。而這種對經濟現況的不滿，是不分族裔與膚色的，川普的言論即使有時候有些刻薄，即使有「垃圾島」的風波，但這些爭議給民眾帶來的感受都沒有荷包消瘦、銀行帳戶存款餘額縮水來得更為深刻。尤其在搖擺州，生活在農村和郊區的民眾對於自己的生計最為在意，對於通膨與經濟變化的感受也最深刻，他們並不熱衷於政治或是各類價值觀的倡議，這群「沉默的大多數」關心的就是工作與物價。當然，除了經濟之外，也必須觀察到整體美國社會風向的轉變。川粉過去被認為是「老白男」，但今年美選，最受美國年輕人歡迎的Podcast主持人羅根（Joe Rogan）表態挺川普，明確表現出美國大眾的感受正在發生變化。非裔與拉丁裔選民雖然在傳統上不被視為是川普支持者，但川普鎖定追打非法移民議題，反而讓那些早已自認為融入美國社會的拉丁裔選民心有戚戚焉，而川普強勢的個人風格以及許多帶有男性主義味道的笑話，也能讓年輕的非裔男性選民有所共鳴。對於「政治正確」、「性別多元」的反撲成為美國新一代的主流價值，風水輪流轉，過去幾年曾經主導美國社會的自由主義出現頹勢，就像川普常說的「常識」，或許在進步派人士中看來是偏見，但選舉結果證明，左派或許真的已經有點偏離大眾的常識。