我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美國大選開票結果陸續出爐，民主黨候選人賀錦麗在搖擺州接連敗北，選舉之夜結束後，許多美國國旗被扔在地上。（圖／美聯社／達志影像）

2024年美國總統大選在全球的萬眾矚目進行投開票，共和黨候選人川普在開票後，橫掃領先所有搖擺州，稍早自行宣布當選，並發表勝選感言。另一方面，民主黨總統候選人賀錦麗沒有發表談話，支持者聚集在她的母校霍華德大學參加本應舉行的慶祝活動，難掩失落離場。根據ABC報導，賀錦麗將於美國時間週三向全國發表談話，她的競選聯合主席李其蒙(Cedric Richmond)宣布後，午夜後聚集在霍華德大學觀看派對的人數逐漸減少。參加這場派對的人離開了，賀錦麗的支持者哭泣，隨著結果不斷出爐，她在關鍵搖擺州持續落後。晚會以震耳欲聾的音樂和人群跳舞開始，但在時間不斷走過後，霍華德大學的氣氛開始低落。另據BBC報導，一名聚集在霍華德大學活動現場的20歲女子羅斯 (Cori Ross)表示，「這非常令人傷腦筋」；羅斯說， 「我覺得人們不理解真正的意義。到本週末，很多事情本可能會發生變化，我們本可能生活在一個完全不同的國家。亦有部分賀錦麗支持者擔憂川普的支持者在勝選後會以暴力回應，一名霍華德大學學生、20 歲的塔爾頓 (Kimathi Talton) 稱這是一場雙輸的選舉，「如果川普獲勝，那顯然很糟糕。但即使上帝讓賀錦麗能獲勝，我毫不懷疑川普的支持者會以暴力回應」。儘管過程中ㄧ路落後，仍有選民一度抱持信心，認為雖然丟掉了北卡和喬治亞，但賓州的票還未開完，其餘搖擺州包含內華達等也還有部分票數未開，強調仍有信心贏得選戰。，一名31歲的女性支持者向BBC表示，「我們還沒完成。在完成之前一切都還沒有結束」。隨著夜幕降臨，人群鴉雀無聲，目光緊盯著顯示結果的螢幕，人潮散場後，許多民眾面帶愁容離開現場，美國國旗甚至被扔在地上。