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世雅股份有限公司現正舉辦「SEGA十一月精選特賣」活動。針對PlayStation™Store及Nintendo eShop所販售的部分PlayStation®5／PlayStation®4／Nintendo Switch™遊戲作品奉上限時特價。能夠同時享受以海外版《Yakuza: Like a Dragon》為基礎，專為日本玩家重新編輯的《人中之龍７ 光與闇的去向 國際版》，以及系列最新作品《人中之龍８》的《人中之龍７＆人中之龍８套組》2部作品的套組將於特賣中首次登場。由ATLUS出品，以廣受全球好評的《真．女神轉生Ⅴ》為基礎打造的系列最新作《真．女神轉生Ⅴ Vengeance》；與夥伴相遇並與邪惡戰鬥，描繪正統王道冒險譚的奇幻模擬RPG作品《聖獸之王》等作品亦為本次促銷商品。除此之外，風靡全球的益智動作遊戲「魔法氣泡™」和「俄羅斯方塊®」展開巔峰對決的《魔法氣泡™ 特趣思™ 俄羅斯方塊™ 2》也將於特賣中登場。特價作品和折扣等活動詳情請至下方特設網站確認。活動將於11月22日（五）結束。