立法院社會福利及衛生環境委員會6日舉行公聽會，針對由民眾黨立委吳春城領銜提出的《壯世代政策及產業發展促進法》內容及立法必要性進行討論，眾壯多專家學者對於《壯促法》紛紛抱持高度肯定態度，認為立法院身為立法機關，有責任對社會的矛盾提出前瞻性法案，特別是對於高齡化問題，現在各部會是各行其是，需要一個整合性的方案來統合處理這些事情。
立法委員吳春城表示， 再過55天台灣就邁進「超高齡社會元年」，需要照顧的人越來越多，如果只想靠國家養，國家也無法養一半的人口，現在政府的政策是「單軌制」，只著重在照護，但「壯世代」是要創造產業、提供新創及長壽經濟的機會，也就是讓現行的「單軌制」轉換為「照護」與「發展」並行的「雙軌」政策，《壯促法》的精神也在於此，才能避免讓高齡者變成自生自滅的「人口土石流」。如果思維不改變，仍採用舊方法，不可能解決新問題，「壯世代」是一場社會運動，並不是臨時出現的，當「壯世代」新概念出現後立即引發軒然大波，目前已經有幾十萬筆新聞、文章在討論「壯世代」，過去高齡者被嚴重汙名化，「壯世代」的名詞是賦予高齡者一個新身份。
世界公民數位治理基金會董事長陳春山發言表示，壯世代所要談的是「怎麼樣可以更有貢獻？更有價值，而不是索取更多的資源」，如果忘記了資源的可能性及最大空間，沒有前瞻的管理政策，將會浪費太多社會資源，《壯促法》內容主要是針對人才、產業促進的問題，不在於讓強勢者更強勢，而是能讓更多的資源、人力去創造更大價值，因此無論是名稱是「基本法」或「促進法」都可以，但我們確實需要一個10年的長期政策。
台北金融研究發展基金會董事長周吳添指出，金管會日前解除了期貨投資70歲的年齡限制，這是很好、非常正確的事情，也是還給高齡者「該有的人權」，否則因為年齡關係就被懷疑判斷力有問題，將無法讓人接受；以同樣的道理進一步思考，各部會是不是也該換個角度思考，不要直觀地負面認定「是不是到了一定的年齡就一定會如何如何」；此外，立法可以將國家財政的餅做大，透過立法對國內產業的發展勢必會有所幫助，因此對於《壯促法》他個人抱持肯定的態度。
中華國家公益發展協進會副理事長賴香伶指出，如果新立一個法，能對於「隱性歧視」問題可以激發更多的社會辯論甚至真的消除歧視問題，這絕對是好事，尤其台灣不久後共有7、800萬的高齡者，對於他們的處境以及自我認同問題能夠有所正向的改變，這都是法案內容值得參採、以及一起推動的地方，特別是「立法院身為立法機關，更有責任對於社會的矛盾提出前瞻性法案，因此有個整合性的立法確實有其必要」。
新東向全球產學研盟協進會執行長陳孝昌表示，部分專家學者認為新立《壯促法》是疊床架屋，但事實上並非如此，以實際的數據為證，目前各部會列出來的一大堆所謂與壯世代有關的計畫，結果許多部會竟然都是「零預算」，因此《壯促法》顯然並非是疊床架屋，而是讓方法與組織可以再精進，並且定位更精確。
台北醫學大學名譽教授韓柏韓柏檉則肯定「壯世代」這個名詞本身就具有顛覆以及先進潮流意義，他詢問在場眾人「一生中害怕什麼？」是怕死、怕老、怕病、怕沒錢、怕被標籤化、怕臥床、怕成為孩子的負擔？《壯促法》可以讓整個世代提升起來，能有更好的策略及法案來完成這件事情，尤其現在各部會都只是各行其是，因此亟需要一個整合性的方案來處理這些事情。
前明道大學代理校長林博文認為， 壯世代政策及產業需要明確訂立法律案，原因是法案內容所要解決的問題，兼具人口老化急迫性與社會發展未來性的複雜公共議題，透過立法方式讓政府各部門有所遵循；此外，《壯促法》並不是權益型法案，而是採公共事務先驅議題框架，採政策倡議，引領形成立法共識，俾利授權行政機關相互協力，解決公共問題。
華梵大學AI推廣中心主任翟本喬則特別關注壯世代的高等教育學習權益，他指出，壯世代很希望人生受到肯定，年輕時或許因為工作因素，導致學非所用，或是所學的並不是自己的興趣，退休之後想換跑道，想進入大學學習自己所想要的知識，他們要的不是現在的推廣教育，而是真的能在大學中修習並能取得等同學士學位的課程，因此政府應該開放大學部，開放壯世代申請大學入學的資格，並且將修業年限放寬，透過放寬一些法令上的障礙，讓民間企業、大學放手去做，將可以解決社會上很多問題。
政大社工系教授呂寶靜則指出，壯促法將一群人拉在一起，反而看不到長者的主體性、邊緣化老人，政府現行已經有高齡社會對策白皮書、老人福利法、長照法、中高齡就業促進法等，應致力整合、落實這些法律，而不是不切實際另立新法。
老人福利推動聯盟秘書長張淑卿認為，人權不分年齡、疾病，不管幾歲都能活躍地進行社會參與、生產，所以高齡者需要的是平等對待發展機會，因此高齡者是社會議題，非救濟議題，而且高齡政策不等於長照政策，但現在政府認為長照就等於解決高齡問題，這是錯誤思維。老盟主張應從提倡高齡權益平等來立法，但非另起新法，而是全面修正老人福利法。
立法委員吳春城表示，自己推動「壯世代」後與多個部會合作了已有將近半年的時間，但對於成績相當不滿意，因為部會所提出的64項計畫內容，依舊充斥著「樂齡活動」這些舊的觀念及作法，《壯促法》要做的是全面修法，針對每一個經濟層面不同區塊的高齡者做全面系統性地支撐，需要龐大的專家、學者共同運作，現在有哪個國家的政策比這個《壯促法》更先進？要讓每個部會重新定位角色及功能，進一步翻轉這些過去被視為「無用的人」，成為國家發展的動力。
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世界公民數位治理基金會董事長陳春山發言表示，壯世代所要談的是「怎麼樣可以更有貢獻？更有價值，而不是索取更多的資源」，如果忘記了資源的可能性及最大空間，沒有前瞻的管理政策，將會浪費太多社會資源，《壯促法》內容主要是針對人才、產業促進的問題，不在於讓強勢者更強勢，而是能讓更多的資源、人力去創造更大價值，因此無論是名稱是「基本法」或「促進法」都可以，但我們確實需要一個10年的長期政策。
台北金融研究發展基金會董事長周吳添指出，金管會日前解除了期貨投資70歲的年齡限制，這是很好、非常正確的事情，也是還給高齡者「該有的人權」，否則因為年齡關係就被懷疑判斷力有問題，將無法讓人接受；以同樣的道理進一步思考，各部會是不是也該換個角度思考，不要直觀地負面認定「是不是到了一定的年齡就一定會如何如何」；此外，立法可以將國家財政的餅做大，透過立法對國內產業的發展勢必會有所幫助，因此對於《壯促法》他個人抱持肯定的態度。
中華國家公益發展協進會副理事長賴香伶指出，如果新立一個法，能對於「隱性歧視」問題可以激發更多的社會辯論甚至真的消除歧視問題，這絕對是好事，尤其台灣不久後共有7、800萬的高齡者，對於他們的處境以及自我認同問題能夠有所正向的改變，這都是法案內容值得參採、以及一起推動的地方，特別是「立法院身為立法機關，更有責任對於社會的矛盾提出前瞻性法案，因此有個整合性的立法確實有其必要」。
新東向全球產學研盟協進會執行長陳孝昌表示，部分專家學者認為新立《壯促法》是疊床架屋，但事實上並非如此，以實際的數據為證，目前各部會列出來的一大堆所謂與壯世代有關的計畫，結果許多部會竟然都是「零預算」，因此《壯促法》顯然並非是疊床架屋，而是讓方法與組織可以再精進，並且定位更精確。
台北醫學大學名譽教授韓柏韓柏檉則肯定「壯世代」這個名詞本身就具有顛覆以及先進潮流意義，他詢問在場眾人「一生中害怕什麼？」是怕死、怕老、怕病、怕沒錢、怕被標籤化、怕臥床、怕成為孩子的負擔？《壯促法》可以讓整個世代提升起來，能有更好的策略及法案來完成這件事情，尤其現在各部會都只是各行其是，因此亟需要一個整合性的方案來處理這些事情。
前明道大學代理校長林博文認為， 壯世代政策及產業需要明確訂立法律案，原因是法案內容所要解決的問題，兼具人口老化急迫性與社會發展未來性的複雜公共議題，透過立法方式讓政府各部門有所遵循；此外，《壯促法》並不是權益型法案，而是採公共事務先驅議題框架，採政策倡議，引領形成立法共識，俾利授權行政機關相互協力，解決公共問題。
華梵大學AI推廣中心主任翟本喬則特別關注壯世代的高等教育學習權益，他指出，壯世代很希望人生受到肯定，年輕時或許因為工作因素，導致學非所用，或是所學的並不是自己的興趣，退休之後想換跑道，想進入大學學習自己所想要的知識，他們要的不是現在的推廣教育，而是真的能在大學中修習並能取得等同學士學位的課程，因此政府應該開放大學部，開放壯世代申請大學入學的資格，並且將修業年限放寬，透過放寬一些法令上的障礙，讓民間企業、大學放手去做，將可以解決社會上很多問題。
政大社工系教授呂寶靜則指出，壯促法將一群人拉在一起，反而看不到長者的主體性、邊緣化老人，政府現行已經有高齡社會對策白皮書、老人福利法、長照法、中高齡就業促進法等，應致力整合、落實這些法律，而不是不切實際另立新法。
老人福利推動聯盟秘書長張淑卿認為，人權不分年齡、疾病，不管幾歲都能活躍地進行社會參與、生產，所以高齡者需要的是平等對待發展機會，因此高齡者是社會議題，非救濟議題，而且高齡政策不等於長照政策，但現在政府認為長照就等於解決高齡問題，這是錯誤思維。老盟主張應從提倡高齡權益平等來立法，但非另起新法，而是全面修正老人福利法。
立法委員吳春城表示，自己推動「壯世代」後與多個部會合作了已有將近半年的時間，但對於成績相當不滿意，因為部會所提出的64項計畫內容，依舊充斥著「樂齡活動」這些舊的觀念及作法，《壯促法》要做的是全面修法，針對每一個經濟層面不同區塊的高齡者做全面系統性地支撐，需要龐大的專家、學者共同運作，現在有哪個國家的政策比這個《壯促法》更先進？要讓每個部會重新定位角色及功能，進一步翻轉這些過去被視為「無用的人」，成為國家發展的動力。