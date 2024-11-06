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前總統川普（Donald Trump）順利贏得2024美國總統大選，對於這樣的結果，除了落敗的民主黨人之外，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）或許是最失望的人之一，澤倫斯基在祝賀川普勝選的同時，也不忘強調希望美烏雙方能「共同行動」落實和平。川普曾多次放話稱一天之內就能結束俄烏戰爭，雖然未說明細節，但外界多猜測結束戰爭的方法就是讓烏克蘭退讓。且川普也曾多次嘲諷澤倫斯基「推銷員」，批他每次訪美都帶著大筆金援離去。澤倫斯基發文祝賀川普勝選，稱選戰勝利讓人「印象深刻」。澤倫斯基也不忘提起9月與川普會晤一事，稱當時兩人詳細討論了烏克蘭與美國的戰略夥伴關係、結束俄羅斯對烏克蘭侵略的方法以及勝利計畫。澤倫斯基說自己讚賞川普在全球事務中致力於「透過實力實現和平」的方針，這正是能夠推動烏克蘭實現公正的和平的原則，「希望我們能夠共同將其付諸行動」。最後不忘強調期待能親自祝賀川普總統，以討論加強烏克蘭與美國之間戰略夥伴合作關係的方法。整篇祝賀文似乎有著滿滿的言外之意，透露出對於川普可能會拋下烏克蘭的擔憂。川普曾在造勢場合諷刺澤倫斯基是「史上最偉大的推銷員」，稱「這傢伙每次來到這個國家，都能輕鬆拿到600億美元」，還嗆聲烏克蘭已死，「你現在還剩下什麼？這個國家徹底被消滅了」，抨擊澤倫斯基拿了這麼多錢卻拒絕就終結俄烏戰爭達成協議。