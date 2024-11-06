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美國大選開票結果陸續出爐，共和黨總統人選川普在橫掃幾個關鍵搖擺州後，率先宣布當選，也讓選前紛紛大膽斷言民主黨總統候選人賀錦麗會當選的專家學者的言論一一被揪出。以13把鑰匙選舉理論聞名的美利堅大學歷史系教授利奇曼（Allan Lichtman），在選前信誓旦旦強調賀錦麗將當選，同時唾棄民調，如今結果出爐，個人X帳號也被大批民眾洗版調侃。美利堅大學歷史系教授利奇曼（Allan Lichtman）過去曾預測成功9次美國總統大選，其發表的13把鑰匙選舉理論，13把鑰匙包含：1. 政黨授權：期中選舉過後，執政黨在眾議院的席次增加2. 競爭：執政黨的總統候選人提名競爭不激烈3. 任期：執政黨總統候選人是現任總統4. 第三方：選舉沒有強勢的第三方5. 短期經濟：競選期間經濟並未陷入衰退6. 長期經濟：任期內實質人均經濟成長等於或超過前兩任期平均7. 政策變化：現任政府對國家政策進行重大改變8. 社會動盪：任期內沒有持續的社會動盪9. 醜聞：現任政府沒有受到重大醜聞影響10. 外交/軍事失敗：現任政府在外交或軍事上沒遭受重大挫敗11. 外交/軍事成功：現任政府在外交或軍事上取得重大成功12. 執政者魅力：執政黨候選人有政治魅力，或者是國家英雄13. 挑戰者魅力：挑戰者政黨候選人沒魅力，也非國家英雄利奇曼曾在9月5日預測賀錦麗將贏得大選，利奇曼直到10月底都沒有改變預測結果，持續批評民調氾濫，且強調自己的系統非常穩健。然而，今日選舉過程中，川普高歌猛進一路狂掃各州，就連關鍵搖擺州也出現差距，在宣布賓州獲勝後，川普也上台發表選舉感言，調侃了各大美國媒體和專家的預測。由於利奇曼選前態度高調，且看不起任何民調和建議，他的X帳號也被許多網友洗版，「考慮到你與談話的方式總是洋洋得意，我希望這能給你一些思考的機會，也許謙虛會有所幫助」、「你的鑰匙過時了，該退休了吧」、「我猜你的鑰匙不見了」，「你的鑰匙開不了門」。