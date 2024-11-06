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▲台灣金聯今（6）日舉行新舊任董事長交接，由台企銀董事長劉佩真（中）監交，左為卸任董事長施俊吉，右為新任董事長呂政璋。（圖／記者顏真真攝）

▲台灣金聯新任董事長呂政璋在交接典禮致詞前，還向卸任董事長施俊吉深深一鞠躬。（圖／記者顏真真攝）

行政院核定前雲林縣農業處長呂政璋接任台灣金聯董事長，被外界質疑小蘿蔔頭卡肥缺，也引發原董事長施俊吉不滿。不過，呂政璋今（6）日在交接典禮後，用台語回應：「蘿蔔越小越好吃，為什麼？老的會粗絲冒芽」，像他在世界海外打拚10年，這次特別有機會被邀請加入新政府團隊，「我是一個開疆闢土大戰將」，要用這10年海外經驗幫助泛公股事業、台灣金聯成功再轉型，找到創新之路。台灣金聯今日下午召開董事會改選董事長，隨時進行新舊任董事長交接，由台灣企銀董事長劉佩真監交。不過，原本還有2年任期的原董事長施俊吉突然被換掉，日前大動作召開記者會，質疑自己是因為「擋人財路」才被撤換，更影射前立委蘇治芬跟新董座呂政璋之間的關係，今日新董事長呂政璋看到施俊吉也十分恭敬，亦不斷彎腰致意，上台致詞時還先向施俊吉深深一鞠躬。呂政璋說，銜命到台灣金聯服務，倍感責任重大，因為這不僅是他個人崇高的榮譽，更是承擔重大責任的開始，從今日這一刻起，將和台灣金聯所有同仁們一起努力，共同打拚，也感謝施俊吉過去4年半的任期內，帶領公司經營團隊努力奮鬥，經營績效年年成長。他也提到，自己過去曾在政府部門及民間企業服務，和創辦事業，再加入全球最大創投，最多同時管理跨台灣、中國、法國、日本等4個國家，共有12家公司之多，全部都是從零開始，到組建團隊，再到創造盈利；擁有深厚的國際企業管理專業、創新行銷與國際併購、投資管理等專長，具有全新市場開拓型的發展長才。他所創立的事業體系分布4個國家，其中在台灣的公司採購出口大量商品，為台灣經濟創造貢獻，包含了宜蘭、花蓮、桃園、苗栗、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等10個縣市。不僅為企業開創共榮共贏共好的全新局面，同時也榮獲兩岸貢獻獎及傑出台商、傑出創業企業家，更獲頒法國魯拉德騎士勳章等表彰與肯定。未來，也希望運用這些經驗，以前瞻性和創新性的角度帶領台灣金聯團隊往前邁進。鎮他過去曾提出「台灣化即國際化」的願景，專注於發掘台灣的隱形冠軍產業，並透過國際私募基金的力量，助力這些產業邁向國際舞台，目標是培育出更多具有國際競爭力的產業龍頭，打造台灣經濟的「護國群山」。呂政璋說，接任之後也將秉持上述願景，以「3大核心策略、3專模式及3創方向」，構築出獨特的「三三三模式」領導理念，帶領台灣金聯團隊繼續前進，包括建立值得信賴的產業生態鏈；創新企業永續發展模式；構築長期穩健且具成長潛力的經營體系，並以「專業、專注、專精」作為事業發展的核心基石，最後建立「創新、創業、創造價值」，也即是地方創生推動都市更新；以穩健性的資產管理創造企業利潤；以前瞻性的投資管理創造企業成長價值。交接典禮結束後，呂政璋在送施俊吉離開後，與媒體座談，對於外界質疑他「小蘿蔔頭」卡肥缺，他則用台語回應，「蘿蔔越小越好吃，為什麼？老的會粗絲冒芽」，像他在世界海外打拚10年，這次特別有機會被邀請回來加入新政府團隊，「我是一個開疆闢土大戰將」，要用這10年海外經驗幫助泛公股事業、台灣金聯成功再轉型，找到創新之路。對於外界說是「賴友友」，呂政璋也反駁，他是「台友友」，而不是誰的友友，並透露是因為女兒生病，過去半年來，不是在醫院，就是在加拿大，之後政府團隊問是否回台，他和太太討論之後，決定放下、結束所有海外創辦的事業回台接台灣金聯董事長。