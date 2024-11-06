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前總統川普（Donald Trump）贏得2024美國總統大選，許多國家領袖已紛紛發聲祝賀，包括英國、法國、義大利、以色列、烏克蘭、韓國、北約、捷克等等，然而，俄羅斯官方持續保持沉默，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）並沒有祝賀川普的計畫，被問到這是否會破壞兩國關係時，佩斯科夫更說美俄關係如今已處在歷史最低點，所以沒有餘地更壞了。根據《天空新聞》報導，佩斯科夫今（6）日在例行記者會上被問到美國大選，佩斯科夫表示克里姆林宮已認知到川普勝選，但據他所知，蒲亭並沒有祝賀川普的計畫。當被問及這是否會讓川普不滿，破壞兩國關係時，佩斯科夫回答美俄關係如今已處在歷史最低點，言下之意就是已經沒有可以更壞的空間了。佩斯科夫指出，美國依然名列對俄羅斯「不友好國家」的名單之中，但俄羅斯會持續關注美國政治動向，分析美國政界人士的相關言論。川普對俄羅斯的態度不像拜登政府那麼強硬，川普也常自誇與蒲亭有交情，據美國記者伍德沃德（Bob Woodward）說法，川普在2021年後迄今已與蒲亭有過7次通話，顯示兩人私交不錯，但雙方都未證實此事。