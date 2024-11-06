2024進入倒數，接踵而來的週年慶、雙11、聖誕跨年等商機，餐飲、零售都迎接消費旺季，也擔心缺工的嚴峻挑戰。人力媒合平台「Worky」觀察，新註冊商家及新增職缺數皆增加30%，顯示企業商家對兼職人力需求持續擴張。
Worky是由唯數娛樂科技推出的創新人力媒合平台，專為新世代工作者打造，以智能媒合技術為基礎，提供零碎工時、短期人力的高效解決方案，旗下合作夥伴包含呈信鵝肉、洪瑞珍、福慧根湯、貳樓等知名品牌。
Worky為更有效率地媒合徵才與求職端，導入AI智能媒合之外，更打破傳統履歷面試的關卡模式，創立獨特「評價機制」，求職者於工作期間表現優良，就有機會獲得雇主的5星好評，其他雇主能依照過往評價，考量求職者能否適任。
而為鼓勵求職者累積正向職場信用，把握每次工作表現的機會，Worky推出期間限定的「評價之星Worky幫你加薪」活動，祭出100萬元總獎金，指定期間累積越多5 星好評，就能領到越多獎金。
目前求職者中，單人單月領取的獎金最高紀錄為19,400元，累積工時94小時，每小時多領200元，以基本工資時薪183元計算，等同於薪資翻倍，詳情請參考活動官網（https://reurl.cc/Gp365d）。
而傳統上，普遍認為兼職不具連續性，企業商家偏好雇用正職人員，但隨著社會結構轉變，台灣將於2025年邁入超高齡化社會，預期勞動力不足的問題會更加明顯。
另一方面，現代人生活型態轉變，越來越重視工作與生活的平衡，具靈活及彈性的「零工經濟」成為顯學，以零工、兼職為主的工作模式逐漸普及，卻也連帶出現企業缺工與求職者無法有效匹配的雙重困境。
唯數娛樂董事長許書綺表示，期待透過評價機制，讓求職者重視每次的工作表現，推翻傳統認為兼職很輕鬆、可以隨便做的成見。
她說，商家對兼職求職者的工作表現有信心，會更樂於開出較高時薪聘請優質人力，期許Worky成為新型工作文化的轉型加速器，透過智能媒合及評價機制，打造雇傭互信的良性循環。
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Worky為更有效率地媒合徵才與求職端，導入AI智能媒合之外，更打破傳統履歷面試的關卡模式，創立獨特「評價機制」，求職者於工作期間表現優良，就有機會獲得雇主的5星好評，其他雇主能依照過往評價，考量求職者能否適任。
而為鼓勵求職者累積正向職場信用，把握每次工作表現的機會，Worky推出期間限定的「評價之星Worky幫你加薪」活動，祭出100萬元總獎金，指定期間累積越多5 星好評，就能領到越多獎金。
目前求職者中，單人單月領取的獎金最高紀錄為19,400元，累積工時94小時，每小時多領200元，以基本工資時薪183元計算，等同於薪資翻倍，詳情請參考活動官網（https://reurl.cc/Gp365d）。
而傳統上，普遍認為兼職不具連續性，企業商家偏好雇用正職人員，但隨著社會結構轉變，台灣將於2025年邁入超高齡化社會，預期勞動力不足的問題會更加明顯。
另一方面，現代人生活型態轉變，越來越重視工作與生活的平衡，具靈活及彈性的「零工經濟」成為顯學，以零工、兼職為主的工作模式逐漸普及，卻也連帶出現企業缺工與求職者無法有效匹配的雙重困境。
唯數娛樂董事長許書綺表示，期待透過評價機制，讓求職者重視每次的工作表現，推翻傳統認為兼職很輕鬆、可以隨便做的成見。
她說，商家對兼職求職者的工作表現有信心，會更樂於開出較高時薪聘請優質人力，期許Worky成為新型工作文化的轉型加速器，透過智能媒合及評價機制，打造雇傭互信的良性循環。