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美國總統共和黨候選人川普（Donald Trump）於台北時間6日確定當選美國總統，他在發表勝選感言時，頻頻提及SpaceX、X和特斯拉執行長伊隆．馬斯克（Elon Musk）是「超級天才」，更稱他的作為比中國、俄羅斯都棒，兩人的情誼引發外界關注。根據《NDTV》報導，川普特別感謝特斯拉執行長馬斯克，感謝他在費城、賓州的助選活動，並稱馬斯克是一個了不起的人、天才。另外，川普提及在2週前看見馬斯克SpaceX旗下火箭降落的畫面，他認為全世界只有馬斯克做得到這件事，「我問他，還有誰可以做得到，這個俄羅斯做得到嗎？中國做得到嗎？美國政府做得到嗎？這就是為什麼我如此愛你」。川普在佛州棕櫚灘會議中心發表勝選感言，他提到，馬斯克的星鏈（Starlink）衛星網路服務，在颶風海倫（Helene）重創美國東南部期間，協助拯救了「很多生命」，「我說：『伊隆，北卡羅萊納州非常非常需要它。你可以弄到嗎？』他非常快就搞定了，不可思議。它拯救了很多生命。」川普形容，馬斯克是超級天才，美國應該要保護天才。他說：「我們有一顆嶄新之星，一個巨星誕生了。伊隆！他是一個了不起的人！他是一個特別的傢伙，他是一個超級天才。我們必須保護我們的天才，我們沒有那麼多天才。」馬斯克過去一直是堅定的川普支持者，由於川普也是商人出身，因此兩人的關係宛如商界師徒，馬斯克不僅公開表態支持、幫川普站台，甚至捐了超過1億美元（約新台幣32.2億元）的政治獻金，成為這次共和黨選舉最大的金主之一，對於川普勝選，他也「欣喜如狂」，並會參與川普的慶功派對。