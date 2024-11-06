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美國總統大選結果底定，最終由共和黨候選人川普突破當選門檻，篤定重返白宮，對此行政院長表示，恭喜美國順利完成此次總統大選，並向2位當選人表達祝賀，政府會持續強化各項合作，與具有共同民主價值理念的美國政府，共同深化台美關係。美國第47任總統、副總統於今日選舉產生，由美國共和黨總統候選人川普、副總統候選人范斯當選，行政院發言人李慧芝表示，美國的民主政治體制歷史悠久而完整，行政院卓榮泰院長恭喜美國順利完成此次總統大選，並向2位當選人表達祝賀。李慧芝表示，過去這段期間以來，感謝現任總統拜登及副總統賀錦麗對台灣的堅定支持，在台美的共同努力下，雙方關係穩定發展，包含台美21世紀貿易倡議進入第二輪談判，以及美方對台海和平穩定的支持，台美關係堅若磐石。李慧芝指出，政府會持續強化各項合作，與具有共同民主價值理念的美國政府，共同深化台美關係。