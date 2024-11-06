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▲川普在選戰過程中反覆提起的「美國優先」確實打中了選民。（圖／美聯社／達志影像）

2024美國大選的開票工作尚未完全結束，不過共和黨總統人選川普（Donald Trump）在橫掃幾個關鍵搖擺州後，已經確定當選。狂人川普重返白宮，會對全球地緣政治秩序帶來何種變化？《BBC》報導認為，世界各國都要準備好體驗川普所說的「美國優先」的真正意義。《BBC》報導分析川普勝選，稱經濟和移民被選民認可為這次選戰的主軸，尤其是經濟議題，引起了廣泛的共鳴。《BBC》記者指出，實際訪問了許多選民，大多數人並不認同川普三不五時失控的言論，但對於川普提出的「你現在過得比4年前好嗎？」都深感戚戚焉。另外，除了經濟與移民議題，川普在選戰過程中反覆提起的「美國優先」，也確實打中了選民，甚至包括部分民主黨的支持者。《BBC》記者表示，實際聽到全美各地的人們——無論是左派還是右派——都在抱怨政府花費了數十億美元支持烏克蘭，而他們認為這些錢若花在國內會更好。報導也指出，川普經常對蒲亭或金正恩這類獨裁者大加讚揚，當川普於2016年首次入主白宮時，他身邊有許多有經驗的幕僚和顧問來確保川普行動符合規則，但後來這批人大多與川普鬧翻，如今川普重返白宮，他將更有可能貫徹個人的意志而不再受到拘束。報導最後結論，世界其他國家現在將體驗「美國優先」的真正意義，像是川普揚言要徵收的超高額關稅，以及一天之內就可以結束的俄烏戰爭，無論這些措施對全球經濟或烏克蘭的後果為何。