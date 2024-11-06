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▲張信哲近期除了忙著演唱會，還接到汽車廣告代言。（圖／潮水音樂提供）

「情歌王子」張信哲剛結束唱完2場在成都的「未來式終極版世界巡迴演唱會」，與10萬名粉絲相見歡，至今這個巡迴已經唱了6年，張信哲相當感謝歌迷，也透露這個巡迴演唱會即將收官，「看一場少一場！」要粉絲多多支持。除了忙著演唱會，張信哲近日也獲邀代言汽車廣告，拍攝廣告當時，他從杭州趕到上海，一早就精神奕奕出現在片場中，其中有一個場景還是出現在《色戒》中，梁朝偉和湯唯喝咖啡的地方，讓他相當興奮。張信哲「未來式終極版世界巡迴演唱會」歷經三段式滾動、升級，一唱就是6年，為粉絲朋友留下了獨一無二的美，他也到各處與粉絲同樂，張信哲感謝表示，「未來式6年多來，謝謝你們一站一站的跟著我、一站一站地為我加油，接下來的每一站，我也將把不同的驚喜和感動帶給你們。」而他也將在本周挺進馬來西亞，舉辦吉隆坡站，面對年關將近，終極版也將迎接光榮收官，「看一場是少一場」，因此張信哲希望歌迷可以把握相聚的機會。而近期接到汽車廣告代言的張信哲，也為其拍攝廣告，他分享接到代言當下非常開心，還為自己的駕駛技術打分數，笑說：「應該有90分吧。」提到親友坐他車的評價，張信哲自信表示：「大家都很享受我的駕駛啊！」雖然不是賽車級的技術，但敢掛保證絕對是安全駕駛。此外，張信哲再三強調，提醒行車小祕訣就是安全駕駛，「要享受駕駛的樂趣和刺激，其實還是要找到相對符合安全駕駛標準的地方，當然乘客也要配合安全防範，安全帶，可是要記得繫好！」張信哲忙個唱之餘，也開始想念起開車出遊的樂趣，被問到最想在什麼地方開車旅遊，他也不假思索說：「想要在歐洲自駕旅行，飽覽當地的人文歷史和風景。」