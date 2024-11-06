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立法院財政委員會今天排審《財政收支劃分法》修正草案，最後通過全案保留交朝野協商，過程不只爆發肢體衝突，台南市長黃偉哲大喊國民黨版本不公平。台中市長盧秀燕晚間受訪時表示，凍省後，稅收變成中央獨拿75%、22個縣市剩25％，造成地方窮哈哈。《財劃法》修法已審議20年，她希望恢復到凍省前的比例，亦即40%留給地方、中央拿60%，讓民眾繳的稅能多用在地方建設或福利政策。至於各縣市要分配多少，「這部分大家可以協商」。盧秀燕今（6）日晚間出席世界12強棒球錦標賽自辦熱身賽，針對財劃法已送出財政委員會，她呼籲地方政府要不分黨派團結一致，「不管怎麼樣，總比現在22個縣市只分配到25％還要好」。盧秀燕說，凍省以前，地方縣市分配到40%稅收、中央60％，但凍省之後，中央將原本給地方的15%分回給自己，變成中央獨拿75%、縣市只剩25％，造成地方窮哈哈。但這些稅收都是由地方上繳給中央，以台中來講，一年要繳2100億元左右給中央，「但我們分回的卻只有4成，連一半都不到」。她說，地方向中央請求的並不是多要，而是希望恢復到凍省前的比例，亦即40%留給地方、中央仍可獨拿60%。若這次《財劃法》修正案能順利通過，22個縣市按照公式分配的預算都可增加。至於要分配多少，大家可以協商，若協商不成，這次審查再沒通過，就是維持中央75%、地方25％，對地方非常不公平。她指出《財劃法》修法審議20年，吵吵鬧鬧卻沒有一次通過，對地方發展不公平也不好，所以她很期待這次能順利通過，嘉惠地方、還稅於民，讓民眾繳的稅能多用在地方建設或福利政策。