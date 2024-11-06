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美國總統大選開票，共和黨候選人川普一路領先，到最後確定勝出，也激勵美元指數一路飆漲破105，非美貨幣全倒，新台幣兌美元今（6）日也爆量重貶2.07角，終場收32.175元，也創近1個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額衝出28.985億美元大量。不過，新台幣單日貶0.64%，在主要亞幣僅貶幅僅排第五，只比越南幣貶更多，單日貶幅最大的是韓元，再來是日圓，都貶超過1%。美國總統今日進行開票，在川普一路領先之下，美元指數也一路飆升，從103.7升至105.44，美債殖利率同樣走揚，主要是市場認為川普當選，關稅與稅負政策可能刺激通膨，利率可能維持在高檔，紛紛進場搶買美元，非美幣別全倒，加上外資及投信也不手軟狂買美元，新台幣以31.99元開盤後，也一路走貶，也重返32字頭，最低一度下探32.242元，出口商也出現惜售，市場就剩央行拋美元換新台幣，努力調節阻貶新台幣。根據央行統計，美元指數今日大升了1.14%，主要貨幣兌美元都貶值，其中歐元貶最多1.41%，亞幣中以韓元貶最重，貶了1.22%，再來是日圓貶1.08%，星幣貶了1%，人民幣也貶了0.67%，新台幣則貶0.64%，越南幣貶0.18%。不過，匯銀人士認為，強勢美元只是短期現象，新任總統川普仍將面臨國債龐大，美國已進入降息循環，川普可能進一步施壓聯準會（Fed）加速及加大降息，減輕還債成本壓力，因此，新台幣「32字頭」只是暫時，若美國加速降息，美元會往下走，非美貨幣仍有望回升，只是升多升少要看貿易帳表現，台灣在貿易順差之下，預料新台幣仍會回到31字頭，甚至也有可能升破30元。