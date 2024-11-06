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▲民主黨總統候選人賀錦麗成為美國史上首位女總統的希望落空。（圖／美聯社／達志影像）

2024美國大選的開票工作尚未完全結束，不過共和黨總統人選川普（Donald Trump）已經確定當選，民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）成為美國史上首位女總統的希望落空。而一向批評川普不遺餘力的《CNN》，也分析了賀錦麗慘敗的原因，認為關鍵就在於賀錦麗無法或者不願與拜登切割，導致賀錦麗難以爭取那些對於美國現狀感到不滿的選民的選票。《CNN》報導提出了一個很好地說明賀錦麗敗選的經典時刻，當賀錦麗接受《ABC》專訪，主持人問她，「如果有的話，在過去四年裡，你會採取哪些與拜登總統不同的做法？」報導直言，這幾乎可說是主持人做球給賀錦麗，讓她獲得一個免費替自己宣傳並說服選民的機會，但賀錦麗的回答是「一個都沒有」。賀錦麗隨後也意識到這個回答不妥，於是補充說，她願意在內閣中任命一名共和黨人。但這樣的答案沒有加分，賀錦麗身邊的幕僚表示，賀錦麗不願高調表現出自己與拜登的差異，因為拜登當初提名她擔任副總統，現在又退選把棒子交給她，切割拜登會顯得不忠誠。報導指出，在一個多數民眾相信國家迫切需要改變的選戰中，卻有一位候選人，在越來越接近投票的關鍵時刻，決定要降低她所能帶來的改變，因為不想顯得不忠誠。賀錦麗在與川普的直接辯論中表現精彩，給予川普痛擊，但她卻無法面對與拜登的分歧。中間派選民希望聽到賀錦麗在處理經濟問題上與拜登政府有所不同，左翼選民希望聽到賀錦麗處理以色列問題上更強烈地推翻拜登對以色列的支持，然而，這些選民都失望了。《CNN》直言，拜登從一開始就不該投入競選連任，除了成為賀錦麗難以切割的包袱，拜登的中途退選也在民主黨內部留下裂痕，一些起初就反對拜登競選的幕僚與原本支持拜登競選的幕僚，如今同時聚攏在賀錦麗旗下，但他們彼此卻互相看不順眼，這種不和諧也導致賀錦麗在選戰後期越來越顯得步履蹣跚。