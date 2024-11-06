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台中市北屯區一名少婦本月4日中午開著特斯拉前往豐樂三街某國小接孩子放學，不料才剛將車輛停放在駐車彎，準備步行至校門口接孩子，沒想到路旁卻竄出2名惡煞，持鐵鎚朝愛車猛砸，嚇得她立即報案。警方循線逮捕2名涉案男子，2人供稱受人指使、收錢辦事，警方漏夜釐清案情中。警方獲報展開調查，經調閱監視器後，掌握2名犯嫌特徵，於犯案後各自逃逸，所幸當時無人在車上，因此無人受傷，也未波及無辜民眾，但車身、車窗、後照鏡都已被砸損。警方鎖定2人逃竄方向後，當日晚間先將32歲黃嫌查緝到案，今日傍晚再於南投縣逮捕45歲陳嫌。2人供稱是受人收買指使辦事，但受害人則表示，自己僅是家庭主婦，丈夫從事金融服務業，家庭狀況單純，並未與人結仇。警方懷疑2人說詞避重就輕，訊後依毀損罪移送台中地檢署偵辦，並持續追查幕後真相。警方呼籲，針對惡意毀損他人財物行為，將嚴正執法，並全力追查到底，以維護社會秩序及民眾財產安全。