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2024美國總統大選由共和黨總統候選人川普（Donald Trump）獲勝，美股6日開盤上演慶祝行情，各主要指數齊聲井噴，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲1174.31點或2.77％；標普500指數上漲92.64點或1.60％；那斯達克指數上漲310.36點或1.68％；費城半導體指數上漲61.83點或1.22％。根據《CNBC》報導，隨著川普重返白宮，美股各主要指數皆上揚，道瓊工業指數與那斯達克指數都在盤中創下歷史新高，上次道瓊工業指數在單個交易日狂漲超過1000點，要追溯到2022年11月。被視為川普總統任期內受益者的「川概股」迎來爆發，川普社群媒體平台「Truth Social」的母公司，川普媒體科技集團（TMTG）股價大漲逾24％；特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）是川普的重要支持者，在川普勝選後，特斯拉股價在早盤也一度飆升14％。另外，銀行股普遍受到激勵，摩根大通、美國銀行和富國銀行等均上漲了至少6％。華爾街樂觀認為，川普主張的減稅政策將替企業帶來好處，而川普提倡的美國優先保護主義，也可能有利於美國的中小企業。比特幣等數位貨幣，也被預期將受益於寬鬆監管，價格水漲船高。不過，由於擔心川普的財政措施將會重新引發通膨，美國10年期公債的殖利率也飆升至4.43％左右。Bahnsen Group首席投資長班森（David Bahnsen）表示，「目前投資者的情緒是支持成長、支持放鬆監管和支持市場」，尤其共和黨也拿下國會主導權，更大幅的政府支出或稅收政策的調整被認為很可能實現，為股市上漲創造了強勁的背景。